Sheinbaum destaca migración, seguridad y comercio como tres ejes de la relación bilateral entre México y EU

Claudia Sheinbaum Cuartoscuro (Andrea Murcia Monsivais)

La Presidenta Claudia Sheinbaum reafirmó su postura ante la relación bilateral con Estados Unidos, condicionando el diálogo a un principio estricto de colaboración y reciprocidad en los tres ejes que componen el interés mutuo: migración, seguridad y comercio.

Enfatizó que el desarrollo económico de ambos países está conectado y que la estabilidad regional depende de un trato justo.

“No puede ser que siendo vecinos busquen que no le vaya bien a México, porque si no le va bien a México en el terreno económico pues va a haber más migración, eso es la historia de México, entonces siempre es recíproco”.

En materia de seguridad, destacó que México ha respondido a la exigencias del gobieno venico de que no haya entrada de drogas, pero igualmente se exige que se detenga el tráfico de armas.

Respecto al comercio, se busca un trato reciproco y conseguir las mejores condiciones para México. El objetivo primordial es asegurar que las transacciones y los acuerdos económicos se ejecuten bajo un marco de reciprocidad y beneficio equitativo.

La madataria consideró que la relación bilateral se basa en esos ejes “fuera de algunas declaraciones de algunas agencias o personas en general influidas por sus elecciones en noviembre”.