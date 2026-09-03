Rector de la UNAM recibe al ministro de Ciencia y Tecnología de la República Popular China, Yin Hejun

Este miércoles, el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, recibió al ministro de Ciencia y Tecnología de la República Popular China, Yin Hejun, para dialogar sobre el interés de profundizar la colaboración con instituciones y universidades de esa nación e incrementar la investigación y la movilidad de académicas, académicos y estudiantes.

El rector de la máxima casa de estudios, expuso que en escuelas, facultades, centros e institutos de la Universidad Nacional hay el interés en fortalecer la cooperación en las ciencias físico matemáticas y de las ingenierías, las ciencias biológicas, químicas y de la salud, así como las ciencias sociales y las humanidades.

Además, resaltó el liderazgo de China, ejemplo exitoso de desarrollo y cuya cultura es, sin duda, una de las más antiguas e importantes del sector.

Por su parte, el ministro Yin Hejun explicó que su visita a México tiene el objetivo de promover la participación integral entre las dos naciones y se revisarán mecanismos para ello, a partir de la Subcomisión de Ciencia y Tecnología de la Comisión Binacional Permanente.

Mencionó que una de sus prioridades es incrementar la movilidad de investigadoras e investigadores, apoyar a talentos jóvenes, fortalecer la investigación en ciencias y humanidades, a través del Foro China – CELAC y ampliar los contactos entre la UNAM y las universidades asiáticas.

Previamente, el coordinador de Relaciones y Asuntos Internacionales de la UNAM, William Lee Alardín, comentó la importancia regional y mundial de China, que destina cerca de tres por ciento de su producto interno bruto al desarrollo de nuevas tecnologías e innovación y publica alrededor de medio millón de artículos en revistas científicas. Además es importante mencionar que durante los últimos seis años ha crecido la movilidad hacia esa nación, desde América Latina y México.

William Lee señaló que la UNAM produce una tercera parte del conocimiento que se genera en nuestro país, en diversas áreas del conocimiento. Detalló que actualmente esta casa de estudios tiene 25 convenios vigentes con 14 instituciones de educación superior chinas.

Resaltó que a partir de 2012 la Universidad Nacional cuenta con una sede en la Universidad de Estudios Extranjeros de Beijing, para potenciar las colaboraciones, pues percibe que esta acción es estratégica para resolver problemas comunes y ante los cambios que hay a nivel mundial.

En la reunión, también estuvieron presentes el secretario general de la UNAM, Javier de la Fuente Hernández; la coordinadora de la Investigación Científica, María Soledad Funes Argüello y el titular de la coordinación de Humanidades, Miguel Armando López Leyva.