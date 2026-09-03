Capturan a influencer acusado de porno infantil

Óscar Adrián “N”, detenido por pornografía infantil

El fiscal de Jalisco, Salvador González de los Santos, dio a conocer la captura de un hombre al que se identifica como “influencer, youtuber y organizador de eventos”, señalado como presunto responsable del delito de trata de personas, en su modalidad de almacenar pornografía infantil.

El detenido es Óscar Adrián “N”, quien fue arrestado en la Colonia 5 de Mayo, con base en un cateo y una orden de aprehensión cumplimentada por agentes de la Vicefiscalía Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Razón de Género y la Familia.

Influencer capturado por pornografía infantil

La captura fue realizada después de que algunas cuentas y direcciones IP del ahora detenido fueron detectadas por el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC, por sus siglas en inglés) como utilizadas para almacenar pornografía infantil.

Una vez que el Ministerio Público estatal fue notificado, se iniciaron las investigaciones y se obtuvo información de que “Óscar Adrián ‘N’ presuntamente visitaba sitios de internet para comprar material con pornografía infantil, lo que configura la comisión de un delito; sin embargo, las investigaciones continuarán para determinar si el imputado participaba en otros ilícitos como la distribución de material de las mismas características, incluso otros delitos que afectan la integridad de niñas, niños y adolescentes”, según dijo el fiscal González de los Santos, este jueves en rueda de prensa.

Salvador González de los Santos, Fiscal Estatal (Israel Soria)

Durante el cateo que se desahogó para capturar al señalado, se aseguraron teléfonos celulares, chips, tarjetas de memoria, memorias USB, computadoras, un chaleco balístico, insignias policiacas e incluso una placa o “charola” de un supuesto ministerio internacional de derechos humanos.

👮🏻‍♂️Capturan a un influencer por trata de personas en su hipótesis de elaborar y almacenar pornografía infantil



En rueda de prensa se informó que tras un reporte de NCMEC, se identificaron cuentas y direcciones IP presuntamente utilizadas para almacenar pornografía infantil. (1-3) pic.twitter.com/pCB6CiGO9G — Fiscalía del Estado de Jalisco (@FiscaliaJal) September 3, 2026

Óscar Adrián “N” ya se encuentra a disposición del juez de control que giró la orden de aprehensión en su contra, para que se defina su situación legal.