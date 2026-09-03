Principales medidas de simplificación, regulación y combate a la evasión y al contrabando

En materia de combate a la evasión y elusión fiscales, así como al contrabando, durante 2025 se fortaleció el mecanismo de precios estimados, con el propósito de prevenir la subvaluación en la importación de mercancías pertenecientes a sectores sensibles. En este marco, se publicaron y actualizaron valores aplicables a diversas industrias, incluyendo textil y confección, muebles, juguetes, juegos, guitarras, calzado, así como artículos de recreación y deporte, papel y cartón.
Asimismo, durante 2026 se dio continuidad a la revisión y actualización de este instrumento, con el fin de alinearlo con las condiciones prevalecientes en el mercado internacional.
Se ampliaron las facultades de la autoridad fiscal en el Código Fiscal de la Federación (CFF) para prevenir la evasión y elusión fiscal, principalmente en operaciones simuladas, facturación falsa y actividades realizadas a través de plataformas digitales.
Con el propósito de fortalecer la cultura contributiva y consolidar las finanzas públicas, se publicó el Plan Maestro 2026, el cual contempla una visión integral orientada a incentivar el cumplimiento voluntario y a brindar a las personas contribuyentes un servicio honesto, cercano y con calidez, al mismo tiempo que se garantiza una fiscalización objetiva y transparente, así como un combate contra quienes venden y compran facturas falsas.
De enero a junio de 2026 destacaron las siguientes acciones realizadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT):
- Se otorgaron 27,712,676 atenciones, de las cuales, más de 15 millones se efectuaron vía remota y más de 12 millones de manera presencial, equivalente a 44% del total de atenciones. De ellas, se brindó un promedio de 99,050 atenciones presenciales diarias en el país.
- Se presentaron 12.9 millones de declaraciones del ISR. De ese total, 1 millón, correspondió a personas morales y 11.9 millones a personas físicas, como parte de las acciones para facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales.
- La eficiencia en los procesos y la mayor agilidad en la resolución de los casos permitió que de enero a junio, se pagaran 429,817 millones de pesos por devoluciones de impuestos, con un tiempo promedio de resolución favorable de 12.9 días por debajo de lo establecido en el Código Fiscal de la Federación (40 días hábiles).
- Se presentaron ante la Fiscalía General de la República 507 denuncias, que involucraron a 466 personas servidoras públicas y contribuyentes, por delitos tales como desobediencia y resistencia de particulares, delitos en relación al RFC y acceso ilícito a sistemas.
- Las tareas de vigilancia y control a los contribuyentes permitieron que los actos de regularización fiscal a través de actos de auditoría y eficiencia recaudatoria, generaran recursos por 580,782 millones de pesos.
- Derivado de la aplicación de los Programas de Cumplimiento de Obligaciones, de Vigilancia Profunda y de Cobranza Coactiva se obtuvieron 180,453 millones de pesos.
- Como resultado de actos de fiscalización, entre enero y junio se recaudaron 401,170 millones de pesos. Asimismo, al término de junio de 2026 la recuperación de cartera de créditos fiscales ascendió a 51,902 millones de pesos, como resultado de la mayor eficiencia recaudatoria y la cobranza.