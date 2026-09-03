Principales medidas de simplificación, regulación y combate a la evasión y al contrabando

.

En materia de combate a la evasión y elusión fiscales, así como al contrabando, durante 2025 se fortaleció el mecanismo de precios estimados, con el propósito de prevenir la subvaluación en la importación de mercancías pertenecientes a sectores sensibles. En este marco, se publicaron y actualizaron valores aplicables a diversas industrias, incluyendo textil y confección, muebles, juguetes, juegos, guitarras, calzado, así como artículos de recreación y deporte, papel y cartón.

Asimismo, durante 2026 se dio continuidad a la revisión y actualización de este instrumento, con el fin de alinearlo con las condiciones prevalecientes en el mercado internacional.

Se ampliaron las facultades de la autoridad fiscal en el Código Fiscal de la Federación (CFF) para prevenir la evasión y elusión fiscal, principalmente en operaciones simuladas, facturación falsa y actividades realizadas a través de plataformas digitales.

Con el propósito de fortalecer la cultura contributiva y consolidar las finanzas públicas, se publicó el Plan Maestro 2026, el cual contempla una visión integral orientada a incentivar el cumplimiento voluntario y a brindar a las personas contribuyentes un servicio honesto, cercano y con calidez, al mismo tiempo que se garantiza una fiscalización objetiva y transparente, así como un combate contra quienes venden y compran facturas falsas.

De enero a junio de 2026 destacaron las siguientes acciones realizadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT):