2027 podría ser el año más caluroso en la historia de México: este y otros riesgos climáticos advierte la UNAM por presencia de ‘El Niño’

El año más caluroso en México De acuerdo con la UNAM, ‘El Niño’ propensará las olas de calor y la mala calidad del aire en 2027.

En los últimos años, el planeta ha experimentado complicaciones climáticas de gran escala debido al calentamiento global, cuya rápida evolución ha sido uno de los potenciadores principales en ciclos naturales como ‘El Niño’, fenómeno que continúa fortaleciéndose y podría alcanzar una intensidad sin precedentes para el año 2027, orillando a México a vivir uno de los años más calurosos en la historia.

Según lo reportaron especialistas de la UNAM que tuvieron acercamiento a las estimaciones realizadas por la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, El Niño producirá una serie de impactos calurosos y sequías en diversas regiones del país.

¿El 2027 será el año más caluroso para México? Esto advirtió la UNAM

En conferencia de prensa, realizada en el auditorio Julián Adem Chahín del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático (ICAyCC) de la Universidad Nacional Autónoma de México, cuatro especialistas en la materia detallaron los efectos que El Niño podría causar en el país para el año 2027.

“Los impactos dependerán de la región. Pueden favorecerse lluvias por encima de lo normal en partes del norte y occidente durante otoño e invierno, y a comienzos de la primavera es posible que se eleve la probabilidad de condiciones más secas en amplias zonas del centro, sur y sureste del país”, afirmó Alejandro Jaramillo Moreno, resaltando la importancia de aumentar la vigilancia del fenómeno climático, así como incrementar las medidas de precaución.

Por su parte, Jorge Zavala Hidalgo explayó las consecuencias climáticas proyectadas para los meses restantes del 2026:

Aumento de la temperatura en regiones del norte durante septiembre.

en regiones del durante septiembre. Incremento del contenido de calor oceánico en el Pacífico mexicano, de septiembre a diciembre.

en el Pacífico mexicano, de septiembre a diciembre. Aumento en la probabilidad de presencia de huracanes de categoría mayor, entre septiembre y noviembre.

Zavala Hidalgo añadió que también se prevén más frentes fríos, igualmente más severos y duraderos en la temporada otoño-invierno que ha dado comienzo este septiembre. Mientras que, en el caso del pronóstico climático para México en el 2027, el profesional proyectó los siguientes efectos:

De enero a marzo , la elevación de la precipitación en el noreste.

, la en el noreste. Febrero a junio: alza del número de incendios .

alza del número de . Abril a junio: la disminución de lluvias en el centro, sur y sureste.

la en el centro, sur y sureste. De abril a junio, probable sequía en el centro, sur y sureste, así como mayor número de días con mala calidad del aire (especialmente en las ciudades).

El planeta seguirá calentándose, incluso con los esfuerzos en curso para desacelerar el aumento de la temperatura. Pero hay opciones.



Cada fracción de grado que se evite salvará vidas, protegerá ecosistemas y reducirá pérdidas económicas.



Más, en inglés: https://t.co/fIY1QJSYHn pic.twitter.com/M6twVZjZ7u — Programa ONU Medio Ambiente (@unep_espanol) September 2, 2026

Carolina Ureta Sánchez, también especialista del ICAyCC, advirtió que estos efectos también pueden converger en un problema de seguridad alimentaria; en conferencia, planteó: “La pregunta no es solamente cuánto va a llover, sino quién tiene las herramientas para enfrentar lo que ocurra cuando la lluvia no llegue o lo haga de manera extrema en el campo o zonas ganaderas”.

La preocupación por el extremo calor que se aproxima el siguiente año no se limita a México, pues un informe emitido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) advirtió a la población mundial sobre los impactos climáticos que el planeta vivirá en diversas regiones y ecosistemas; según detalló la organización, el calentamiento global superará la barrera crítica de 1.5°C de manera inevitable.

“El planeta seguirá calentándose, incluso con los esfuerzos en curso para desacelerar el aumento de la temperatura”, advirtió la ONU, sin embargo, detalló una serie de opciones que podría reducir las afectaciones más severas al ecosistema y la humanidad, medidas que los y las especialistas del ICAyCC también desarrollaron en la conferencia, centrándose en las necesidades específicas del país.

Precauciones contra el calor extremo de México en 2027: la UNAM solicita tomar medidas urgentes

El pronóstico climático para México en 2027 requiere medidas urgentes para desarrollar desde este año, señalaron los y las profesionales.

“Se deben adaptar refugios en casos de ondas de calor, sitios que deben ser frescos, con capacidad de hidratación y atención médica para las personas. La población debe mantenerse hidratada y no exponerse a la radiación solar cuando las temperaturas son altas, en especial niñas, niños, mujeres embarazadas y adultos mayores”, especificó el especialista Zavala Hidalgo, destacando que este tipo de precaución debe ser llevada a cabo en los tres niveles de gobierno.

En cuanto al sector ganadero, Ureta Sánchez propuso utilizar alertas tempranas y enviar la información de su región a las personas productoras de maíz, en estados como Oaxaca y Guerrero, para la toma de decisiones sobre la determinación de qué semillas sembrar y cuándo hacerlo.

Por su parte, Elda Luyando López destacó que el 80% de la población del país se encontrarán en una situación vulnerable en los sectores urbanos del país debido al deterioro del ambiente térmico que pueden padecer.

Ante esto, la especialista sugirió medidas preventivas como despavimentar zonas con exceso de cemento, y en el largo plazo pintar las azoteas de blanco con el propósito de mitigar las olas de calor urbanas.