Caso Jonathan Meléndez: Harfuch revela nuevos detalles del caso; se confirma vínculo comercial y se buscan más responsables

Omar García Harfuch Secretario de Seguridad proporciona más detalles sobre detenidos el homicidio múltiple (cuartoscuro)

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Omar García Harfuch proporcionó más información sobre los detenidos en el multihomicidio de Jonathan Meléndez y su familia.

Caso Jonathan Meléndez: ¿Qué avances dio Omar García Harfuch este 4 de septiembre?

El pasado martes 1 de septiembre fueron asesinados Jonathan Meléndez, Ana Paula Barragán, Aleyda Romero y una menor de edad de tres años. Se detuvieron a dos personas en relación al homicidio: Diego Sebastián “N” y Gerardo “N”. A ambos se les dictó prisión preventiva y se encuentran en el penal de Barrientos del municipio de Tlalnepantla de Baz en el Estado de México, enfrentando el cargo de homicidio calificado.

En la mañanera de este viernes 4 de septiembre, el secretario de Seguridad Omar García Harfuch proporcionó más detalles sobre el crimen. El secretario ya había informado sobre la conexión de negocios que tenía Diego ‘N’ con Jonathan Meléndez tras el operativo que llevó a la detención del presunto asesino.

Señaló que no puede compartir mucha información hasta que se lleve a cabo la primera audiencia de los acusados, pero confirmó el vinculo que tenían el detenido con el fallecido. “El homicida tenía una relación comercial con el padre de familia”.

Informó que se desconoce la cantidad que se debía, pero que definitivamente el asunto tenía que ver con una exigencia de dinero. “Lo que sí es un hecho es que estaba exigiendo dinero, hubo una exigencia, hubo ciertas amenazas y se comete este lamentable homicidio”. Ante la pregunta de si faltan personas por detener, García Harfuch indicó que el principal responsable, Diego ‘N’, está detenido, junto con la persona que le asistió, pero que aun así agotan todas las líneas de investigación para saber si hay más responsables.