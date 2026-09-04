México pide a EU detener a esposa de García Luna

La cancillería mexicana busca la extradición de Linda Cristina Pereyra Gálvez, cónyuge del exfuncionario de Felipe Calderón

En virtud del artículo 11 del tratado de extradición entre México y Estados Unidos, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Fiscalía General de la República han solicitado la detención con fines de extradición de Linda Cristina Pereyra Gálvez, esposa de Genaro García Luna, buscada por la justicia mexicana por por su presunta participación en una red de corrupción y lavado de dinero.

El Gobierno de México pide así a la administración estadunidense la detención provisional de la cónyuge del exsecretario de Seguridad Pública Federal.

A decir de la Fiscalía en México, la solicitud fue confirmada por la SRE mediante el oficio UDT-06395/2026. La solicitud, explicó la de la FGR, se encuentra bajo estudio de las autoridades estadounidenses.Pesa sobre Pereyra Gálvez una orden de aprehensión en su contra desde 2023, fecha en la que ya existían órdenes de captura para ella y varios hermanos de García Luna por delitos como delincuencia organizada, peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La FGR aduce que Pereyra habría formado parte de una estructura integrada por más de medio centenar de personas que presuntamente obtuvo contratos irregulares para el equipamiento de cárceles federales. El daño que las actividades de la esposa del exmando federal habrían ocasionado al erario público se tasa en cifras superiores a los 5 mil 112 millones de pesos.

Si bien la orden de aprehensión contra Pereyra data de 2023, México no había solicitado en 2024 ni en 2025 su detención provisional ante la justicia de Estados Unidos.

La petición ante el Departamento de Justicia del vecino país trasciende mientras Genaro García Luna cumple una sentencia de 38 años de prisión en Estados Unidos, al tiempo, en México le aguardan tres solicitudes de extradición en su contra.

Una vez que que Pereyra fuera detenida México contaría con 60 días para presentar la documentación completa relacionada con la solicitud de extradición. Aunque, según se aduce en medios internacionales, el proceso podría verse entorpecido dado que ella y sus hijos obtuvieron la ciudadanía estadounidense en 2019.

No se conoce el paradero actual de la esposa de García Luna, la última aparición pública que sostuvo acaeció en el marco de la audiencia de sentencia del exfuncionario mexicano, celebrada en la Corte Federal de Brooklyn, Nueva York, en octubre de 2024, donde el juez Brian Cogan le sentenció a 38 años de prisión tras encontrarlo culpable de colaborar con el Cártel de Sinaloa.Sobre las causas por las que México requiere a García Luna, la SRE sostiene que las solicitudes de extradición fueron presentadas desde octubre de 2023. La primera responde a la causa penal 002/2021, en Sonora, vinculada con el operativo “Rápido y Furioso”, mientras que la segunda corresponde a la causa 44/2021, relacionada con presuntas irregularidades en contratos para la construcción de penales federales. Hasta agosto pasado, las tres solicitudes permanecían bajo estudio de las autoridades estadounidenses, sin una respuesta favorable para México, en tanto García Luna permanece recluido en la prisión de máxima seguridad de Florence, Colorado.