¿Quién es Linda Cristina Pereyra y por qué México está pidiendo su extradición a EU?

Linda Cristina Pereyra Arresta por su conexión con el exsecretario de seguridad Genaro García Luna (EFE)

México ha solicitado a Estados Unidos la extradición de Linda Cristina Pereyra. Señalan su conexión con Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública acusado de narcotráfico.

Linda Cristina Pereyra: ¿Cuál es su conexión con García Luna y por qué piden su extradición?

Linda Cristina Pereyra nació en Nezahualcóyotl, Estado de México. En 1995, contrajo matrimonio con Genaro García Luna mientras ambos realizaban estudios universitarios. Juntos han tenido un hijo y una hija.

García Luna fungió como secretario de Seguridad Pública de 2006 a 2012, bajo la administración de Felipe Calderón. En 2023, se le declaró culpable de narcotráfico en Estados Unidos. Actualmente se encuentra recluido en el penal de máxima seguridad ADX Florence, donde también se encuentra Joaquín “El Chapo” Guzmán. Su sentencia fue un pago de 2 millones de dólares y 38 años en prisión. De cumplirla toda estaría tras las rejas hasta 2052. Sus abogados tienen una audiencia programada en noviembre de este año para apelar su condena.

A Linda Cristina Pereyra se le acusa de ayudar a su marido a desviar fondos públicos a través de 44 empresas distribuidas en México y Estados Unidos. Pereyra se encuentra en libertad en el país del norte. Claudia Sheinbaum confirmó la mañana de este 4 de septiembre que el Gobierno de México solicita su detención provisional.

“Es parte de una investigación que viene de hace tiempo de la Fiscalía General de la República”, afirmó la presidenta. La solicitud llega a pocos días de que Sheinbaum anunciara la recuperación de 5.8 millones de dólares que estaba envuelto en un sistema de contrataciones vinculado al exsecretario que incluía contratos gubernamentales y empresas fachada.

Estados Unidos analizará la petición y dará respuesta sobre la posible extradición de Pereyra.