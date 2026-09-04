Programas de Bienestar para el Campo

Como parte de los balances presentados por cada secretaría del gobierno, la tiular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), informó que los Programas de Bienestar para el Campo benefician a más de 13 millones de personas dedicadas a actividades agrícolas, ganaderas y pesqueras en el país, con presencia en 2 mil 470 municipios.

La secretaria, Columba López, detalló que para este año se cuenta con un presupuesto de 107 mil millones de pesos, distribuido en 10 programas sociales y 17 componentes dirigidos a fortalecer la producción, comercialización y soberanía alimentaria.

Entre los principales programas se encuentra Producción para el Bienestar, que atiende a 1.8 millones de derechohabientes con una inversión de 18 mil 200 millones de pesos. Por su parte, Fertilizantes para el Bienestar beneficia a más de 2.1 millones de personas, con un presupuesto de 16 mil millones de pesos.

Leche para el Bienestar fortalece el abasto nacional

En Leche para el Bienestar se reportaron más de 7 millones de derechohabientes, una red de 13 mil 500 lecherías y el acopio de más de 760 millones de litros de leche, equivalente a más de dos millones de litros diarios.

El programa trabaja con más de 3 mil productoras y productores y ofrece leche a un precio inferior al 80 por ciento del comercial. Para este esquema se contempla una inversión de 11 mil 800 millones de pesos.

La dependencia destacó además la participación de Leche para el Bienestar como una de las principales empresas compradoras y distribuidoras de leche en México.

Bienpesca apoya a más de 192 mil personas

El programa Bienpesca cuenta con una inversión de mil 564 millones de pesos para beneficiar a más de 192 mil personas, quienes reciben un apoyo anual de 8 mil pesos.

Asimismo, 90 mil 714 personas han recibido capacitación y profesionalización en buenas prácticas pesqueras. De acuerdo con el reporte de la titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, 60 por ciento de los productores del sector son beneficiarios de este programa y contribuyen a la producción nacional de bienes pesqueros y acuícolas.

Impulsan producción y acopio de maíz y frijol

Dentro de Alimentación para el Bienestar destacan los programas Tiendas para el Bienestar, Maíz es la Raíz y Acopio para el Bienestar.

La red de Tiendas para el Bienestar cuenta con más de 27 mil establecimientos, mientras que Maíz es la Raíz atiende a más de 327 mil derechohabientes.

Por su parte, Acopio para el Bienestar registra un acopio histórico de más de 948 mil toneladas de maíz y frijol. En conjunto, estos tres programas representan una inversión superior a 14 mil millones de pesos.

Cosechando Soberanía otorga más de 25 mil créditos

En materia de comercialización y financiamiento, se informó que existen apoyos para productores de maíz, arroz y trigo, que alcanzan a 71 mil personas productoras.

Además, durante los últimos tres meses se reactivó el programa Cosechando Soberanía, mediante el cual se han otorgado más de 25 mil créditos.

Como parte de este esquema también se concretó la venta de 3.2 millones de toneladas de maíz mediante contratos anticipados. La inversión destinada a créditos asciende a 7 mil 200 millones de pesos, mientras que los apoyos para comercialización cuentan con 5 mil 800 millones.

Producción de maíz, frijol y leche alcanza cifras récord

Como parte de las acciones vinculadas con el Plan México, la secretaria reportó incrementos en la producción de alimentos básicos.

En maíz se alcanzó una producción de 25.41 millones de toneladas, un aumento de un millón de toneladas respecto al año anterior.

La producción de frijol llegó a 1.36 millones de toneladas, lo que representa un incremento de 300 mil toneladas y, de acuerdo con el reporte, constituye un récord histórico.

En el sector lechero se alcanzó una producción de 14 mil 400 millones de litros, más de 900 millones de litros por encima de la cifra previa.

Columba López señaló que estos resultados forman parte de las acciones encaminadas a fortalecer al campo mexicano, incrementar la producción nacional y avanzar hacia una mayor soberanía alimentaria.