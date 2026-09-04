Gobierno de México fortalece medidas contra el lavado de dinero

El Gobierno de México fortaleció durante el periodo del 1 de septiembre de 2025 al 5 de junio de 2026 las acciones para prevenir y detectar operaciones con recursos de procedencia ilícita, como parte de las medidas para combatir las finanzas relacionadas con actividades delictivas.

De acuerdo con el Segundo Informe de Gobierno, durante este periodo se elaboraron 29 mil 679 reportes de inteligencia y se presentaron 173 denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR). Además, se realizaron 147 acuerdos administrativos, que permitieron incluir a mil 508 sujetos en la Lista de Personas Bloqueadas (LPB). De esta cantidad, mil 10 fueron personas físicas y 498 personas morales.

Como resultado de estas acciones, instituciones financieras bloquearon 15 mil 968 cuentas, las cuales representaron un monto estimado de 4 mil 952.3 millones de pesos. El informe también señala que, como parte del cumplimiento de las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, fueron incorporadas a la Lista de Personas Bloqueadas 56 personas físicas designadas internacionalmente.

Coordinación entre autoridades

Para fortalecer estas medidas, el Gobierno de México también trabajó con diferentes instituciones nacionales e internacionales. Una de las acciones principales estuvo relacionada con la preparación de la 5ª Ronda de Evaluación Mutua de México ante el Grupo de Acción Financiera (GAFI).

Entre el 1 y el 13 de octubre de 2025 se realizaron reuniones de capacitación y sensibilización con diferentes autoridades, entre ellas la FGR, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el Servicio de Administración Tributaria, la Agencia Nacional de Aduanas de México, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía y la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. También se revisaron, integraron, consolidaron y tradujeron documentos enviados por más de 20 autoridades nacionales para entregarlos al equipo evaluador.

En febrero de 2026 se realizaron ejercicios de simulación de entrevistas con expertos internacionales. En estas actividades participaron más de 180 personas servidoras públicas y más de 50 representantes del sector privado. Posteriormente, entre el 9 y el 27 de marzo de 2026, se desarrolló la visita del equipo evaluador en la sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores, como parte del proceso de evaluación de México ante el GAFI.

Cooperación con Estados Unidos

El combate al lavado de dinero también incluyó acciones de cooperación con Estados Unidos. En enero de 2026, México participó en el cumplimiento de 12 líneas de acción contempladas dentro de la Estrategia Conjunta entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Departamento del Tesoro estadounidense. Los trabajos estuvieron relacionados con el intercambio de inteligencia financiera, la identificación de objetivos prioritarios y el fortalecimiento de la cooperación operativa entre ambos países.

También continuaron los trabajos del Grupo de Trabajo sobre Delincuencia Organizada Transnacional, mediante el intercambio de información estratégica entre unidades de inteligencia financiera de 14 jurisdicciones. A nivel de América del Norte, México dio seguimiento al diálogo con Estados Unidos y Canadá para mejorar la coordinación contra el tráfico de drogas, las finanzas ilícitas y otras actividades relacionadas con la delincuencia organizada transnacional.

Finalmente, el 19 de febrero de 2026 se firmó un Memorando de Entendimiento con la División de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos. En el ámbito nacional también se firmaron seis convenios de colaboración para el intercambio de información, tres con fiscalías estatales, dos con órganos administrativos desconcentrados federales y uno con una entidad paraestatal.