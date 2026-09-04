México, el país de América Latina con el que EU tiene el mayor déficit comercial

(La Crónica de Hoy)

México se convirtió en el país con el que Estados Unidos mantiene el mayor déficit comercial a nivel mundial, de acuerdo con datos de las oficinas del Censo y de Análisis Económico del Departamento de Comercio estadounidense correspondientes a julio.

El reporte divulgado el 3 de septiembre, señala que el déficit comercial de Estados Unidos con México aumentó en 7,200 millones de dólares durante julio, hasta alcanzar los 27,500 millones de dólares.

La cifra es resultado de la diferencia entre las exportaciones estadounidenses hacia México y las importaciones provenientes del país. Durante ese mes, Estados Unidos exportó a México bienes por 32,600 millones de dólares, 200 millones menos que en el periodo anterior, mientras que sus importaciones alcanzaron los 60,100 millones de dólares.

El comportamiento del comercio bilateral destaca además porque se mantiene pese a la política arancelaria impulsada por el gobierno de Donald Trump. De acuerdo con los datos citados en el reporte, las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos registraron un crecimiento anual de 33.6%.

Aunque Estados Unidos también mantiene importantes déficits comerciales con la Unión Europea, China y Vietnam, el saldo registrado con México se encuentra por encima de los correspondientes a esos socios.

La evolución del intercambio comercial entre ambos países ocurre además en un contexto de tensiones por la política arancelaria estadounidense y la próxima revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

El déficit comercial con México ha sido uno de los argumentos utilizados por el presidente estadounidense para defender la imposición de aranceles a productos mexicanos, incluidos el acero y el aluminio.

La relación comercial también enfrenta la renegociación del T-MEC, acuerdo que regula buena parte del intercambio de bienes entre México, Estados Unidos y Canadá.

(Con información de Rusia Today y Agencias)