Semar golpea al narco en Sinaloa; revienta laboratorio de 347 mdd

Se trataría del segundo laboratorio de metanfetamina más grande localizado en el gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum

Efectivos de la Secretaría de Marina-Armada de México y autoridades federales, reportaron el hallazgo, vía el intercambio de información con el gobierno de Estados Unidos, de uno de los mayores laboratorios de producción de drogas sintéticas ubicados en lo que va de esta administración. El aseguramiento de las instalaciones se produjo en las comunidades de Corralejo y Corral Viejo, en Sinaloa, se trata un primer narcolaboratorio que ocupaba 5 mil 700 metros cuadrados, donde fueron decomisadas más de 16 toneladas de metanfetamina.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó tras la acción que esta representa “uno de los golpes más importantes contra la producción de drogas” en Sinaloa y en México. Señalo que “en una operación encabezada por la Semar, con la SSPC y la Fiscalía General de la República, fue desmantelado un complejo clandestino de 5,700 m²” A decir del secretario se trataría del segundo laboratorio de metanfetamina más grande localizado en el gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, “el más grande fue localizado y destruido por el Ejército Mexicano en fechas pasadas”, amplió.

El operativo fue fruto del trabajo de la Unidad de Inteligencia Naval, “fortalecido con intercambio de información con agencias de Estados Unidos”, aseveró García Harfuch.

Adicionalmente, fueron aseguradas 10 toneladas y litros de sustancias químicas, en tanto, las autoridades estiman una afectación económica total a los grupos delictivos de 347 millones de dólares.

En paralelo, la SSPC reportó la detección de dos narcolaboratorios más en la comunidad de Corralejo y Corral Viejo, la primera de ellas el 2 de septiembre en inmediaciones de Corralejo, se localizó una instalación de aproximadamente 800 metros cuadrados, donde fueron asegurados 300 kilogramos de metanfetamina terminada, 645 litros de producto en cocimiento, 450 litros y 165 kilogramos de precursores, químicos esenciales y sustancias de uso dual, además de diverso equipo empleado para la producción de sustancias ilícitas.

Una segunda acción, desarrollada el mismo día en las inmediaciones de Corral Viejo, produjo la inhabilitación de un laboratorio de alrededor de 450 metros cuadrados, donde se aseguraron 160 kilogramos de aparente metanfetamina terminada, 200 litros de químicos esenciales y mil 750 kilogramos de sustancias de uso dual, así como quemadores, tinas, motogeneradores, básculas y otros implementos de trabajo.

García Harfuch indicó que, en conjunto, las tres instalaciones comprendían una superficie aproximada de 6 mil 950 metros cuadrados.