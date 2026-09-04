Huelga en el Monte de Piedad: ¿Qué novedades hay sobre la apertura de sucursales? Conoce cuáles son los últimos avances sobre la huelga del Nacional Monte de Piedad y si existe fecha de apertura (ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM)

A casi un año del inicio de la huelga en el Nacional Monte de Piedad, las más de 300 sucursales continúan cerradas, lo que ha afectado a miles de clientes; conoce cuáles han sido los avances y si existe alguna fecha de apertura.

Desde octubre de 2025, el Sindicato de Trabajadores del Nacional Monte de Piedad mantiene un paro total de actividades en las diferentes sucursales de la financiera, sin que hasta el momento se haya podido llegar a un acuerdo.

¿Hay fecha para la apertura de sucursales del Monte de Piedad?

Desde principios de junio, tanto el Nacional Monte de Piedad como el sindicato habían revelado que finalmente se registraban avances en las negociaciones, sin embargo, desde entonces no se ha concretado algún acuerdo.

No obstante, recientemente, la secretaria de Acción Social y Propaganda del sindicato, Andrea Aparicio, le habría revelado a Once Noticias que ya existían acuerdos entre ambas partes, aunque señaló que todavía quedaban puntos por resolver.

Sin embargo, a pesar de las afirmaciones sobre los avances entre el Nacional Monte de Piedad y el sindicato, hasta el momento, todavía no existe una fecha de apertura para las más de 300 sucursales.

Por su parte, el Monte de Piedad continúa actualizando sus redes sociales respondiendo a dudas de sus clientes sobre los pagos de sus prendas.

¿Qué pasa con tus objetos empeñados y el pago de refrendos durante la huelga?

El Nacional Monte de Piedad ha aclarado a sus clientes que durante la huelga deberán continuar con sus pagos de intereses o refrendos según lo indicado en el contrato.

A su vez, ha asegurado que los objetos empeñados se encuentran resguardados bajo estrictos protocolos de seguridad y con monitoreo las 24 horas del día.

Sobre la comisión por custodia, la financiera ha aclarado que no hay cargos adicionales en caso de que ya se haya pagado el desempeño total. Del mismo modo, si ya se desempeñó el artículo, tampoco se deberán continuar pagando los refrendos.

“Debido a que todas las prendas se encuentran en las bóvedas de las sucursales, no es posible hacer la entrega de ellas, ya que no tenemos acceso; lamentamos mucho los inconvenientes derivados de esta situación. Ten por seguro que tus prendas estarán resguardadas en todo momento y, una vez el servicio se reactive, realizaremos la entrega de ellas”, explicó el Monte de Piedad a un cliente en redes sociales sobre la devolución de los objetos empeñados.