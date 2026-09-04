Zacatecas registra reducción histórica en homicidios y delitos de alto impacto

Marcela Figueroa, secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública

Marcela Figueroa, secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, informó que la incidencia delictiva en Zacatecas mantiene una tendencia a la baja, con reducciones significativas en homicidio doloso, delitos de alto impacto y robo de vehículo, de acuerdo con el reporte con corte al 31 de agosto.

El promedio diario de homicidio doloso disminuyó 85 por ciento entre septiembre de 2024 y agosto de 2026. El registro pasó de 1.13 homicidios diarios al inicio de la actual administración federal a 0.17 durante agosto de este año.

La tendencia también se refleja en la comparación anual. De acuerdo con las cifras preliminares de 2026, Zacatecas registra este año el menor promedio diario de homicidios dolosos de toda la serie histórica.

El informe señala que entre 2015 y 2021 los homicidios dolosos registraron un incremento sostenido, hasta alcanzar su punto máximo en 2021, con un promedio de 4.5 casos diarios. A partir de 2022 comenzó una reducción que se ha mantenido hasta 2026, cuando el promedio preliminar se ubica en 0.2 homicidios diarios, lo que representa una disminución de 96 por ciento respecto a 2021.

Los delitos de alto impacto presentaron igualmente una reducción sostenida desde 2022 según la información expuesta por la secretaria Ejecutiva. Ese año se alcanzó el máximo histórico de la serie, con un promedio de 9.7 delitos diarios.

Para 2026, el promedio preliminar se ubica en cuatro delitos de alto impacto al día, lo que representa una reducción de 59 por ciento respecto a 2022.

El robo de vehículo también muestra una tendencia descendente. Entre 2022 y el dato preliminar de 2026, el promedio diario de robo de vehículos con violencia disminuyó 42 por ciento, al pasar de cinco casos diarios a 2.9.

Además, 2026 registra el promedio diario más bajo de robo de vehículo de toda la serie histórica, según los datos presentados.

Figueroa detalló que la percepción de inseguridad entre la población zacatecana también registra una reducción, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana del INEGI.

Al comparar el primer trimestre de 2023, cuando se alcanzó el nivel más elevado de percepción de inseguridad, con el segundo trimestre de 2026, se observa una disminución de 21 por ciento.

El porcentaje de población que manifestó sentirse insegura pasó de 94.8 por ciento a 75.1 por ciento.