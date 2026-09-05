Buen Gobierno fortalece prevención de la corrupción entre jóvenes y estudiantes de Guerrero

Buen Gobierno

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno llevó a Guerrero la estrategia nacional “El Buen Gobierno en el Territorio”, con actividades dirigidas principalmente a niñas, niños y jóvenes para prevenir la corrupción y fomentar una cultura de integridad desde las comunidades.

En Zihuatanejo, más de 550 personas participaron en las distintas actividades, realizadas en coordinación con los gobiernos estatales y autoridades educativas. Los encuentros estuvieron orientados a identificar prácticas de corrupción, conocer sus consecuencias en la vida cotidiana y promover la importancia de actuar con honestidad y responsabilidad.

Actividades

En el Jardín de Niños “Primavera” se realizó la presentación de Semilleros de la Honestidad, en la que participaron más de 150 personas, entre niñas y niños, docentes, madres, padres, tutores, autoridades educativas y personas servidoras públicas.

A través de materiales didácticos y actividades culturales, las y los participantes reflexionaron sobre la honestidad, el cuidado de lo público y la importancia de conducirse con integridad. Las dinámicas buscaron acercar estos conceptos a las primeras etapas de formación mediante actividades acordes con su edad.

Jóvenes contra la corrupción

Como parte de la jornada también se llevó a cabo el Rally Corrupción Cero, en el que participaron más de 400 jóvenes, docentes y personas servidoras públicas del Centro de Estudios Tecnológicos del Mar (CETMar) No. 34 y del Instituto Tecnológico de la Costa Grande.

Durante esta actividad, las y los participantes identificaron distintas situaciones relacionadas con la corrupción y analizaron las consecuencias que pueden generar. Además, pusieron a prueba sus conocimientos mediante dinámicas participativas enfocadas en la prevención de estas prácticas.

Coordinación institucional

Las actividades en Guerrero también contaron con la colaboración de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Guerrero, así como de las secretarías de Educación Pública y Cultura del Gobierno de México, a través del programa Alas y Raíces.

Esta coordinación permitió desarrollar las actividades de prevención y formación de integridad con la participación de autoridades educativas y personas servidoras públicas, además de acercar la estrategia a distintos espacios de formación.

Con la visita a Guerrero, “El Buen Gobierno en el Territorio” suma presencia en ocho estados. La estrategia contempla continuar su recorrido y próximamente llegará a Quintana Roo, Hidalgo, Estado de México, Jalisco, Oaxaca, Ciudad de México y Durango.

El despliegue busca ampliar las acciones de prevención de la corrupción y llevar actividades de formación en integridad a más comunidades, particularmente entre niñas, niños y jóvenes.

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno señaló que, mediante estas acciones, se fortalece una política de prevención que busca convertir la integridad y la participación ciudadana en herramientas cotidianas para prevenir la corrupción.

Las actividades realizadas en Guerrero forman parte de este esfuerzo para acercar la prevención a las comunidades y promover, desde los espacios educativos y sociales, una mayor participación en el cuidado de lo público y en la construcción de prácticas basadas en la honestidad.