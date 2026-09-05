Harfuch confirma la muerte de 2 agentes federales y uno herido durante investigaciones en Veracruz

Confirman muerte (FOTO: MARGARITO PÉREZ )

Dos agentes federales de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) perdieron la vida y una compañera resultó lesionada durante una agresión con disparos de arma de fuego ocurrida mientras realizaban labores de investigación en Omealca, Veracruz.

El hecho fue informado por Omar García Harfuch, titular de la SSPC, quien detalló a través de sus redes sociales que los agentes fueron atacados presuntamente por integrantes de la delincuencia organizada durante el desarrollo de sus labores.

La agente que resultó herida recibe atención médica y, de acuerdo con el funcionario, cuenta con el respaldo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Operativo

García Harfuch informó que desde el primer momento se desplegó un operativo para localizar y detener a los responsables de la agresión contra los agentes federales.

En las acciones participan distintas instituciones de seguridad de los gobiernos federal y estatal, con el objetivo de ubicar a quienes participaron en el ataque y llevarlos ante las autoridades correspondientes.

El titular de la SSPC agradeció el apoyo y la coordinación inmediata de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar), la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía General del Estado de Veracruz, así como de autoridades de Oaxaca.

Reconocimiento a los agentes

Ante la muerte de los dos elementos, García Harfuch expresó su solidaridad con las familias, compañeros y seres queridos de los agentes fallecidos durante el cumplimiento de sus funciones.

El funcionario reconoció la valentía y el compromiso de los elementos con las labores de protección de la ciudadanía, además de transmitir sus condolencias a quienes resultaron afectados por la agresión.

La agente que sobrevivió al ataque permanece bajo atención médica, mientras las autoridades mantienen las acciones para localizar a los responsables.

Investigación en curso

García Harfuch aseguró que el ataque no quedará impune y afirmó que los responsables serán llevados ante la justicia.

Las corporaciones que participan en el operativo mantienen la búsqueda de los presuntos responsables, mientras continúan las investigaciones para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió la agresión en Omealca.

El despliegue cuenta con la participación coordinada de instituciones federales y autoridades de Veracruz y Oaxaca, como parte de las acciones emprendidas después del ataque contra los agentes de la SSPC.