Profepa fortalece respuesta ante emergencias químicas con cuatro simulacros en Querétaro

Profepa

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) fortaleció la preparación para atender posibles emergencias químicas con la realización de cuatro simulacros durante agosto en establecimientos industriales de Querétaro, donde se pusieron a prueba los planes de respuesta y la capacidad de las empresas para actuar ante incidentes con sustancias peligrosas.

Los ejercicios fueron realizados en cuatro empresas, dos pertenecientes al sector químico y dos dedicadas al manejo integral de residuos peligrosos. Antes de cada simulacro se llevaron a cabo reuniones de planeación para revisar los Planes de Respuesta a Emergencias de los establecimientos y establecer los escenarios que serían puestos a prueba.

Simulacros

Las hipótesis planteadas contemplaron derrames de sustancias con propiedades altamente peligrosas, corrosivas y tóxicas, entre ellas ácido sulfúrico, ácido peracético, fenol e hidróxido de sodio.

Debido a las características de estos materiales, durante los ejercicios se consideró la participación de personal capacitado y el empleo de equipo de protección personal con las características técnicas necesarias para realizar las labores de atención y control de una emergencia química.

Los cuatro simulacros concluyeron con éxito y permitieron poner a prueba las capacidades de respuesta de los establecimientos participantes ante diferentes escenarios relacionados con el manejo de sustancias peligrosas.

Durante los ejercicios se evaluó el desempeño de las brigadas de emergencia de materiales peligrosos, conocidas como HAZMAT, así como de los equipos de primeros auxilios y evacuación.

También se revisó la coordinación de las acciones mediante un Sistema de Comando de Incidentes, con el propósito de identificar la capacidad de organización durante una situación de emergencia.

Además, se verificó la disponibilidad de los equipos necesarios para atender este tipo de incidentes y se observó su utilización durante las labores de respuesta y control.

Revisión

Una vez concluido cada simulacro, se realizaron reuniones de evaluación para revisar los resultados obtenidos, así como las fortalezas y áreas de oportunidad detectadas durante los ejercicios.

Esta revisión permitirá fortalecer los programas de capacitación y mejorar los procedimientos establecidos para responder ante una emergencia química. También servirá para mantener en condiciones óptimas los equipos destinados a la atención de este tipo de situaciones.

La evaluación posterior busca que las empresas puedan identificar aquellos aspectos que requieren ajustes y mantener actualizados sus mecanismos de respuesta ante posibles incidentes con sustancias peligrosas.

La realización de estos simulacros forma parte de las atribuciones de la Profepa para promover entre los sectores público y privado la elaboración y evaluación de Planes de Respuesta a Emergencias Ambientales relacionadas con sustancias químicas.

Con estos ejercicios, la Procuraduría busca contribuir a que las empresas cuenten con mecanismos de preparación y respuesta ante posibles emergencias, así como fortalecer las capacidades necesarias para atender y controlar incidentes de esta naturaleza.

El objetivo de estos planes es minimizar los impactos ambientales que pudieran derivarse de la atención y control de una emergencia relacionada con sustancias químicas.