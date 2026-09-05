Confiscan más de 3 millones de cigarrillos apócrifos en aduana de Lázaro Cárdenas, Michoacán

Decomiso Cigarrillos apócrifos decomisados. (SSPC)

Personal de la Agencia Nacional de Aduanas (ANAM), la Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en dos acciones diferentes, aseguraron aproximadamente tres millones 854 mil 692 cigarrillos apócrifos, equivalente a 15.6 toneladas de dicho producto en la Aduana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y la Aduana de Lázaro Cárdenas, Michoacán.

En un primer evento, en acciones de seguridad y control en el AICM, elementos de la Marina, en coordinación con personal de Aduana, identificaron un cargamento con cigarros irregulares, con un total de tres millones 839 mil unidades.

Este es el tercer cargamento proveniente de Singapur, con destino a territorio nacional, que fue declarado inicialmente como bocinas, pero al realizar una inspección no intrusiva, se detectó que la mercancía no correspondía con la declarada en la documentación, por lo cual, se aseguraron 191 mil 990 cajetillas de cigarros y más de 3.8 millones de unidades.

En un segundo evento, la ANAM en Lázaro Cárdenas, Michoacán y la Secretaría de Marina, identificaron una operación de importación en la que declaraba vasos de cristal provenientes de Hong Kong.

Como resultado de las medidas de control implementadas de manera coordinada entre ambas instancias, así como del análisis documental y operativo efectuado por la autoridad aduanera, se identificó un total de 15 mil 692 cigarrillos, presumiblemente apócrifos.