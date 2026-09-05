Profeco reúne a más de 200 mil personas en las Ferias de Regreso a Clases 2026

Profeco

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) concluyó las 55 Ferias de Regreso a Clases 2026 con una afluencia de casi 203 mil personas y la participación de mil 258 proveedores, como parte de las acciones realizadas para apoyar la economía de las familias durante la preparación para el ciclo escolar 2026-2027.

Del 31 de julio al 4 de septiembre, las ferias se instalaron de manera escalonada en distintos puntos del país, donde proveedores de tecnología, útiles escolares, uniformes, calzado y material educativo ofrecieron productos con descuentos y precios justos para madres, padres y personas responsables de la crianza.

Además de la venta de artículos escolares, las Ferias de Regreso a Clases incluyeron servicios gratuitos como corte de pelo, vacunación, exámenes médicos y de la vista, orientación educativa y actividades recreativas.

Entre las sedes con mayor asistencia se encontró Plaza Valladolid, en Morelia, Michoacán, que recibió a 45 mil personas y contó con 50 proveedores. En Plaza de los Fundadores, en Irapuato, Guanajuato, se registraron 20 mil 300 asistentes y participaron 12 comerciantes.

La explanada de la alcaldía Cuajimalpa, en Ciudad de México, reunió a unas 20 mil personas con 60 proveedores, mientras que en la Plaza IV Centenario, de Durango, Durango, acudieron 15 mil 300 personas y participaron 25 proveedores.

En la Explanada Central de Ecatepec de Morelos, Estado de México, la feria recibió a 15 mil personas y contó con 27 proveedores. Por su parte, el Auditorio Municipal de Reynosa, Tamaulipas, registró la asistencia de 10 mil consumidoras y consumidores, con 26 proveedores participantes.

En el Parque Central de Ciudad Juárez, Chihuahua, se dieron cita 9 mil personas y participaron 15 vendedores, como parte de las actividades que Profeco llevó a diferentes regiones del país durante el periodo previo al regreso a clases.

Estas sedes formaron parte del despliegue nacional de las 55 ferias, que permitió acercar opciones de compra de productos escolares a consumidores en distintos puntos del territorio.

Edición especial en Expo Reforma

En la Ciudad de México también se realizó una edición especial los días 15 y 16 de agosto en las instalaciones de Expo Reforma, donde acudieron cerca de 10 mil personas y participaron 72 proveedores.

En esta sede, las familias pudieron adquirir útiles, mochilas, uniformes, calzado y otros artículos necesarios para el regreso a clases. Además, se ofrecieron pláticas informativas relacionadas con el consumo responsable, la nutrición y el uso de la tecnología en la infancia.

La jornada también incluyó actividades de carácter educativo para complementar la oferta de productos y servicios disponibles durante la feria.

Como parte de las actividades desarrolladas en Expo Reforma, personal de Profeco impartió talleres de Tecnología Doméstica, en los que se enseñó a elaborar productos como gel para el cabello y jabón líquido corporal.

Asimismo, el stand del Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor permitió a los asistentes conocer los procesos técnicos y científicos que se aplican en sus Estudios de Calidad.

Con el cierre de las 55 Ferias de Regreso a Clases 2026, la Profeco concluyó este despliegue realizado durante más de un mes, con presencia en distintos puntos del país y una participación de casi 203 mil personas.