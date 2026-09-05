Salud impulsa donación voluntaria de sangre con jornadas en 40 distribuidores

Cultura de donación de sangre

La Secretaría de Salud, a través del Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea (CNTS), impulsa la donación voluntaria y altruista de sangre mediante una estrategia de colaboración con distintos sectores de la sociedad. Como parte de esta iniciativa, Hyundai Motor de México realizará durante septiembre jornadas de captación en 40 de sus distribuidores ubicados en diferentes entidades del país.

El objetivo es contribuir a que exista disponibilidad oportuna de sangre y productos sanguíneos para las personas que necesitan una transfusión, con especial atención en niñas, niños y adolescentes con cáncer, quienes pueden requerir transfusiones frecuentes como parte de sus tratamientos.

Durante el arranque de las jornadas, el director general del CNTS, Emmanuel Fernández Sánchez, destacó que la donación voluntaria y altruista es indispensable para mantener un abasto suficiente y oportuno en los bancos de sangre del país.

Ante esta necesidad, llamó a la población a incorporar la donación como un acto habitual de solidaridad y a generar una cultura que permita mantener abastecidos de manera constante los bancos de sangre.

“Necesitamos abastecer constantemente los bancos de sangre del país y generar una verdadera cultura de donación voluntaria y altruista”, afirmó.

Ampliar la donación

Fernández Sánchez explicó que el CNTS, como órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud, coordina las acciones de política pública relacionadas con la seguridad, suficiencia y disponibilidad de sangre y productos sanguíneos.

En este sentido, señaló que la participación de organizaciones, empresas y sociedad civil permite ampliar los espacios disponibles para la donación y acercar esta práctica a un mayor número de personas.

Las jornadas forman parte de este esquema de colaboración, mediante el cual distintos sectores pueden participar en la captación y contribuir a mantener la disponibilidad de sangre para quienes puedan necesitarla.

El director general del CNTS subrayó que la necesidad de sangre no se limita a la atención de pacientes con cáncer. Las transfusiones también son indispensables para atender emergencias obstétricas, accidentes, cirugías de alta complejidad y diversas enfermedades.

Por ello, hizo un llamado a las personas que donan por primera vez para que continúen con esta práctica y se conviertan en donadores habituales. También pidió promover la donación entre familiares, amigos y comunidades para avanzar hacia una cultura voluntaria y altruista.

Por su parte, el director del Banco Central de Sangre del Centro Médico Nacional La Raza del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Óscar Zamudio, señaló que estas jornadas representan una oportunidad para avanzar de un modelo basado principalmente en la reposición de sangre para un familiar hacia una cultura permanente de donación voluntaria y altruista.

Destacó que niñas, niños y adolescentes con leucemias, linfomas y otras enfermedades hematológicas pueden requerir transfusiones durante tratamientos que se prolongan por meses o incluso años.

La disponibilidad de concentrados eritrocitarios, plaquetas y otros productos sanguíneos resulta fundamental para mantener la continuidad de su atención y enfrentar posibles complicaciones durante sus tratamientos.

Como parte de la estrategia, durante septiembre 40 distribuidores Hyundai ubicados en distintos estados del país abrirán sus instalaciones para realizar jornadas de donación dirigidas a colaboradores, clientes y población en general.

Las actividades se desarrollarán en coordinación con el CNTS, los Centros Estatales de Transfusión Sanguínea y los bancos de sangre de instituciones que forman parte del Sistema Nacional de Salud.

De esta manera, la iniciativa busca ampliar los puntos de captación y facilitar la participación de personas interesadas en realizar una donación voluntaria y altruista.

Cultura de donación

La Secretaría de Salud refrendó que la disponibilidad de sangre depende de la participación solidaria de la sociedad y que la donación voluntaria y altruista permite contar con productos sanguíneos disponibles antes de que un paciente los necesite.

El objetivo es que cada vez más personas incorporen la donación de sangre como una práctica periódica y contribuyan a que niñas, niños, adolescentes y adultos que requieren una transfusión puedan recibirla de manera oportuna.