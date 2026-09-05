Lluvias elevan al 81% el almacenamiento del Cutzamala; pronosticando un máximo nivel en octubre

Sistema Cutzamala

Las lluvias de los últimos meses permitieron que el Sistema Cutzamala alcanzara alrededor de 81% de su capacidad al cierre del 3 de septiembre de 2026, con 634.252 millones de metros cúbicos de agua disponible, un nivel que representa su mejor registro en una década y que aleja, por ahora, el riesgo de repetir la crisis hídrica de 2024.

La recuperación de las reservas se mantiene desde el pasado 4 de junio, cuando comenzaron a registrarse lluvias y escurrimientos hacia las tres principales presas que abastecen al sistema: Valle de Bravo, Villa Victoria y El Bosque, de acuerdo con información del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Recuperación de reservas

De acuerdo con los datos de la Conagua, Valle de Bravo registra 86.58% de su capacidad, equivalente a 341.473 millones de metros cúbicos de agua. Villa Victoria alcanza 78.10%, con 145.065 millones de metros cúbicos, mientras que El Bosque se encuentra en 72.98%, con 147.714 millones de metros cúbicos.

El incremento en los niveles de almacenamiento ha favorecido el abastecimiento periódico de agua y representa un escenario más favorable para la Ciudad de México y el Estado de México, entidades que reciben parte de su suministro mediante esta infraestructura.

Expectativas

Con las reservas actuales, las proyecciones de la Comisión apuntan a que el almacenamiento todavía podría aumentar durante las próximas semanas si continúan las condiciones favorables de lluvia. La expectativa es que el sistema pueda acercarse a niveles máximos hacia octubre.

Sin embargo, la cantidad de precipitaciones será determinante para establecer hasta dónde puede llegar esta recuperación. También serán factores importantes el consumo de la población y la administración del recurso para determinar cuánto tiempo podrán mantenerse las reservas alcanzadas.

El nivel actual no significa que los problemas de abastecimiento estén resueltos de manera definitiva, pero sí permite que el Cutzamala enfrente los últimos meses de 2026 en una situación más favorable y con menor presión sobre otras fuentes de suministro.

Abastecimiento del Valle de México

El Sistema Cutzamala está conformado por siete presas y una red de infraestructura para la conducción y potabilización del agua. Su operación permite abastecer a alrededor de 5 millones de habitantes del Valle de México y aporta 18% del agua que consume esta población, cerca de 422 millones de litros diarios.

La infraestructura está integrada además por plantas de bombeo, plantas potabilizadoras, túneles, canales y acueductos que trabajan para trasladar el agua hacia la zona metropolitana.

Por ello, la recuperación de sus reservas representa un alivio para el suministro de agua de la Ciudad de México y el Estado de México, luego de los bajos niveles registrados durante los últimos años.

Crisis a la baja

El escenario actual contrasta con el registrado durante el primer semestre de 2024, cuando las tres principales presas del sistema llegaron a un mínimo histórico de 26% de su capacidad en junio de ese año.

La situación fue atribuida a tres años consecutivos de sequía extrema y a temperaturas récord que afectaron la cuenca. La falta de lluvias provocó una reducción drástica del caudal de entrega y obligó a implementar medidas para administrar el recurso y reducir la presión sobre el sistema.

Durante aquella crisis también se redujo el suministro en distintas zonas de la Ciudad de México y municipios del Estado de México, mientras la Conagua advirtió sobre el riesgo de llegar a un escenario crítico de escasez conocido como “Día Cero”.

Las temporadas de lluvia posteriores permitieron una recuperación notable del sistema y, al cierre de agosto de 2026, el almacenamiento se encontraba alrededor de 81% de su capacidad total.

Para la Ciudad de México y el Estado de México, este nivel representa un escenario más favorable frente a las condiciones registradas al comienzo de 2026. Si las lluvias continúan durante las próximas semanas, el Cutzamala podría seguir recuperando reservas y acercarse a su capacidad máxima en octubre.