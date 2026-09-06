Fortalece IMSS Estado de México Oriente atención médica en su 66 aniversario

IMSS Edomex Oriente El titular del IMSS Edomex Oriente, Jorge Martínez llama a la unidad y al trabajo constante porque “los tiempos actuales nos demandan cohesión, vocación y un solo frente común”

El titular del IMSS Estado de México Oriente, doctor Jorge Martínez Torres, destacó la

importancia del trabajo coordinado para fortalecer los servicios de salud en atención de más de cinco millones de derechohabientes en aquella zona de la entidad mexiquense.

En el marco del 66 aniversario de la institución en la entidad, el directivo llamó a la unidad y al trabajo constante ante integrantes del Consejo Consultivo y

de la Sección V del SNTSS, porque “los tiempos actuales nos demandan cohesión,

vocación y un solo frente común”.

Refrendó la disposición de las y los trabajadores del Instituto en el Estado de México Oriente, para atender con orgullo, pasión y sentido humano a más de 5 millones de derechohabientes.

El doctor Jorge Martínez Torres, durante la conmemoración de más de seis décadas de servicio a la derechohabiencia, advirtió “somos parte activa de su historia, transformando el dolor en esperanza y la enfermedad en vida”, señaló, al tiempo que destacó la responsabilidad que representa brindar atención a la población de esta región.

Durante estos años, aseveró, se han fortalecido las unidades médicas con equipamiento moderno y tecnología de vanguardia para optimizar los diagnósticos y las intervenciones complejas, “para que la distancia o la carencia nunca sean un obstáculo para nuestra gente”.

Ante integrantes del Consejo Consultivo, el secretario general de la Sección V del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), doctor Ramiro de Jesús Caballero, así como personal médico, de Enfermería y trabajadores, sostuvo que el futuro exige continuar fortaleciendo los servicios y trabajar en unidad.

En este sentido, señaló que el IMSS Estado de México Oriente se suma al Plan Integral para la Zona Oriente del Estado de México, a través del cual se contempla la construcción de nuevos hospitales, Unidades de Medicina Familiar (UMF) y Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECI), con el propósito de ampliar y acercar los servicios a la población que más los necesita.

Mención especial hizo del trabajo de hombres y mujeres del instituto, quienes laboran con entrega diaria, vocación de servicio y compromiso con la Institución, y llamó a mantener un solo frente común para seguir construyendo el Seguro Social que requiere la zona Oriente del Estado de México.