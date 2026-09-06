Refuerzan operativo de seguridad en Guerrero tras homicidio de elemento de la Guardia Nacional (Juan José Estrada Serafín)

Autoridades de los tres órdenes de Gobierno reforzaron el despliegue de seguridad en distintas regiones de Guerrero, luego de la difusión en redes sociales de un video en el que se observa a un integrante de la Guardia Nacional realizando declaraciones relacionadas con las acciones de seguridad implementadas en la entidad, momentos antes de ser privado de la vida.

La Secretaría de la Defensa Nacional informó que el elemento que aparece en la grabación, junto con otras tres personas, fue localizado sin vida en la localidad de Plan de Lima, municipio de Juan R. Escudero, Guerrero.

De acuerdo con la información oficial, el agente de la Guardia Nacional se encontraba en la entidad durante sus días de descanso y era originario de Guerrero.

Ante estos hechos, se reforzó inicialmente el despliegue interinstitucional en la región con 284 efectivos, dos aeronaves y 36 vehículos. Asimismo, se tiene previsto que en los próximos días arribe un contingente mayor para fortalecer las acciones de seguridad y localización de los responsables.

Como parte de este operativo conjunto, en el que participan personal militar, Guardia Nacional, Fiscalía General del Estado y Policía Estatal, el 5 de septiembre se llevaron a cabo acciones en los poblados de Pablo Galeana, Río Verde y Xaltianguis, en el municipio de Acapulco.

Como resultado, fueron detenidas 16 personas presuntamente integrantes del grupo delictivo conocido como “Los Ardillos”, entre ellas quien es señalado como su operador financiero.

Durante las acciones también fueron aseguradas 12 armas de fuego, más de 36,700 cartuchos, 17 dosis de metanfetamina, 10 máquinas tragamonedas, dos motocicletas y un vehículo.

Las personas detenidas y los objetos asegurados fueron puestos a disposición de la autoridad jurisdiccional correspondiente, que determinará su situación jurídica y dará continuidad a las investigaciones.

La Secretaría de la Defensa Nacional señaló que, durante la presente administración, personal del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Fiscalía General del Estado y Policía Estatal ha intensificado de manera coordinada las labores de investigación, inteligencia y despliegue territorial en Guerrero.

Estas acciones han permitido obtener resultados contra diversas organizaciones delictivas con presencia en la entidad, entre ellas “Los Tlacos”, “Los Rusos” y “Los Ardillos”.

De acuerdo con el balance presentado por las autoridades, los resultados acumulados incluyen:

1,850 personas detenidas.

1,035 armas de fuego aseguradas.

140,049 cartuchos de diversos calibres.

39 granadas.

18.9 toneladas de droga.

6 laboratorios asegurados.

1,428 vehículos.

10 máquinas tragamonedas.

La dependencia federal sostuvo que los recientes hechos de violencia se registran en un contexto de afectaciones a grupos delincuenciales que operan en Guerrero, derivadas de las acciones implementadas por las autoridades, particularmente durante los últimos meses.

La Secretaría de la Defensa Nacional condenó enérgicamente los actos de violencia y refrendó su compromiso de colaborar estrechamente con las autoridades civiles para esclarecer los hechos.

Asimismo, indicó que se dará seguimiento a las investigaciones, incluidas las circunstancias relacionadas con las declaraciones realizadas por el elemento de la Guardia Nacional y posteriormente difundidas en redes sociales.

Finalmente, la dependencia expresó sus condolencias y solidaridad a la familia del agente fallecido y aseguró que mantendrá un acompañamiento cercano, respetuoso y permanente durante el proceso, además de brindar el apoyo institucional correspondiente.