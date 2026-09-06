Con 133 mil desaparecidos y 99% de impunidad no puede haber paz en México: Rector IBERO

México registra una crisis de personas desaparecidas, según la ONU Búsqueda de Personas Desaparecidas. (CUARTOSCURO)

Con más de 133 mil desaparecidos, 99% de impunidad y 93% de los delitos sin denunciar, no se puede hablar de paz en México donde hay una fuerte crisis de justicia y debilidad institucional, acusó el Rector de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, (IBEROI)Luis Arriaga Valenzuela, tras el 2° Informe de la Presidenta Claudia Sheinbaum donde se presumió una disminución de la inseguridad y homicidios en el país.

El rector de la Ibero sostuvo que la paz no puede reducirse a la ausencia de guerra ni a la contención de la violencia.

“La paz sin justicia es, en el mejor de los casos, una tregua y, en el peor, una forma de violencia disfrazada de orden”, afirmó.

Durante el Seminario Intercolegiado Alternativas para la Paz, la Reconciliación, la Memoria y la Verdad en México y Colombia, Arriaga Valenzuela recordó que el país acumula más de 133 mil personas desaparecidas y no localizadas, mientras que en 2025 registró 27 mil 989 homicidios, una reducción respecto al año anterior que, dijo, sigue representando decenas de miles de vidas perdidas.

El Rector cuestionó además la estrategia de militarización de la seguridad pública iniciada en 2006 y recalcó que el 93% de los delitos no se denuncia en México y que, de aquellos que sí llegan a fiscalías o ministerios públicos, apenas 0.77% termina en una sanción efectiva, de acuerdo con datos citados durante su exposición.

En México el 99% de los delitos se queda impune, según el rector de la IBERO (La Crónica de Hoy)

En tanto el Director del Programa de Seguridad Ciudadana de la IBERO, Ernesto López Portillo, cuestionó la política de militarización que tiene en marcha el actual gobierno de Morena y advirtió que sustituir progresivamente policías civiles por fuerzas armadas debilita controles de legalidad, reduce contrapesos y excluye a las comunidades de decisiones que afectan directamente sus territorios.

“No hay paz posible mientras sigamos tratando el despliegue de la fuerza como una solución técnica, en lugar de mirar la reconstrucción institucional como el corazón mismo del problema”, planteó.

Arriaga insistió en sin verdad, reparación y memoria no hay justicia. La construcción de paz –agregó--exige verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, especialmente para víctimas de desaparición, tortura y otras violaciones graves a derechos humanos.

“No basta con sancionar a quienes ejecutaron una violación si quedan fuera quienes dieron las órdenes, ni con reparar a las víctimas si las instituciones siguen permitiendo que los hechos se repitan”, advirtió.

Arriaga cuestionó si los enfoques tradicionales de construcción de paz bastan para enfrentar redes macrocriminales vinculadas al narcotráfico y si la justicia transicional sigue siendo adecuada cuando la violencia ya no tiene una transición claramente delimitada.

Se debe impedir—agregó—que los mecanismos extraordinarios se normalicen y terminen convirtiéndose en refugio de la impunidad.

CRISIS HUMANITARIA : ONU

En abril pasado, el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) advirtió que México enfrenta una crisis humanitaria con más de 135,000 personas desaparecidas y más de 72,000 restos humanos sin identificar, lo que le llevó a activar de forma inédita el artículo 34 de su convención para turnar el caso a la Asamblea General de la ONU.

El Comité de la ONU advirtió sobre indicios fundados de que la desaparición forzada se practica de manera generalizada o sistemática en el país, señalando colusión entre autoridades y el crimen organizado.