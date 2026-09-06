Sin rastros de amenazas; Sonora rechaza alerta emitida por EU sobre Nogales

Las autoridades de Seguridad de Sonora respondieron a la alerta emitida por el gobierno de Estados Unidos que restringe las actividades de su personal en la ciudad de Nogales a tareas “esenciales” y a realizar sus menesteres “únicamente durante las horas de luz del día”.

A propósito, la Mesa de Seguridad del estado informó que hasta el momento no cuenta con información que confirme una posible amenaza: “Las autoridades estadounidenses no proporcionaron información sobre una amenaza o riesgo determinado, que permita establecer un riesgo concreto para la población en general”.

Los mandos sonorenses añadieron que “las instituciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno, hasta el momento tampoco cuentan con información que corrobore una posible amenaza”.

Para atizar la calma en el municipio y otras localidades aledañas, las autoridades enfatizaron que mantendrán las acciones de vigilancia y operativos de prevención en la ciudad de Nogales y en todo Sonora; “Continuaremos atentos a cualquier información que pudiera modificar las condiciones de seguridad en la región. En caso de surgir información adicional, las autoridades correspondientes emitirán oportunamente los avisos y recomendaciones pertinentes”, agregaron.La alerta del Gobierno de Estados Unidos fue emitida el día pasado para la ciudad de Nogales, casi dos semanas después de la que se anunció para la Mexicali, en Baja California. En consonancia, la agencia de Departamento de Asuntos Consulares de ese país recordó a sus ciudadanos que se mantiene sobre la ciudad sonorense una Alerta de Viajes Nivel 3, que llama a “Reconsiderar el viaje”.