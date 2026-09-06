CFE Calificados fortalece suministro a clientes mayoristas

CFE Calificados, empresa filial de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), firmó un Contrato Marco de Cobertura mediante el cual incorpora a su portafolio 270 MW para fortalecer el suministro eléctrico de sus clientes.

Son cinco los principales beneficios de la cobertura contratada:

• Fortalecer la disponibilidad de energía y potencia para atender las necesidades de los clientes de CFE Calificados.

• Brindar a los clientes mayor certidumbre, estabilidad y precios competitivos, al mitigar la volatilidad de precios en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM).

• Incorporar una fuente de generación firme y gestionable que favorece una integración más eficiente, continua y equilibrada de proyectos renovables al portafolio de la filial.

• Mejorar la administración de riesgos asociados a las variaciones de precio en el Mercado Eléctrico Mayorista.

• Reforzar la seguridad y confiabilidad del suministro eléctrico, con énfasis en la región norte del país.

El contrato, suscrito por la directora de CFE Calificados, María Elena Villarreal Salazar, permitirá fortalecer la continuidad, calidad y confiabilidad del suministro, en beneficio de la región norte del Sistema Eléctrico Nacional, al tiempo que facilita la integración de proyectos renovables.

La energía contratada será administrada bajo un esquema que brinda mayor flexibilidad para atender las necesidades de suministro de los clientes y mejorar la gestión de riesgos asociados a las variaciones de precio en el MEM.

Con esta contratación, CFE Calificados continúa con la diversificación de su portafolio mediante la integración de distintas tecnologías de generación, estrategia que complementa los contratos de cobertura para proyectos renovables formalizados en marzo y fortalece la capacidad de la filial para ofrecer soluciones energéticas confiables, competitivas y adaptadas a las necesidades de sus clientes.