Golpe a la producción de drogas sintéticas; desmantelan tres narcolaboratorios en Guerrero

Omar García Harfuch, jefe de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, informó sobre el hallazgo y desmantelamiento de tres laboratorios clandestinos en Guerrero consagrados a la producción de metanfetamina. La acción derivó en el decomiso de más de tres mil kilogramos de sustancias y precursores.

Como parte del anuncio, el funcionario federal dio parte de la utilización de información de inteligencia suministrada por autoridades estatales y por agencias de Estados Unidos. También reconoció al Ejército mexicano por lograr la localización de estos emplazamientos, bien ocultos en lugares “inaccesibles y de alto riesgo”.

García Harfuch, detalló que los laboratorios fueron localizados y desmantelados en diferentes municipios: uno en Coahuayutla de José María Izazaga y dos en Zirándaro de los Chávez. De acuerdo con lo informado, la operación resultó en el decomiso de: Dos mil 400 kilogramos (aprox) de sustancia química, mil kilogramos (aprox) de precursores químicos, 150 costales de sosa cáustica, 663 kilogramos de cloruro de amonio, más de 260 tambos de 200 litros, 11 contenedores de 500 litros, nueve reactores, más de 60 tanques de gas, reactores, condensadores, destiladores y más equipo para la producción de droga.El titular de la SSPC destacó que, además de elementos de la dependencia que encabezan participaron las secretarías de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional. Finalmente, remarcó que “con estas acciones, se afecta de manera directa la capacidad de producción y suministro de drogas hacia las calles, así como los ingresos de las organizaciones criminales”.

Huelga señalar que el desmantelamiento de los tres laboratorios clandestinos en Guerrero sigue a una acción similar ejecutada por autoridades federales en Sinaloa, entre el 2 y el 3 de septiembre, por la cual se decomisaron más de seis toneladas de metanfetamina, así como precursores, hecho reportado por la Secretaría de Marina en un comunicado, en donde destacó que el “mega decomiso” fue resultado de dos operaciones en Corralejo (el 2 y 3 de septiembre) y una más en Corral Viejo (el 2 de septiembre).

Sobre la operación en Sinaloa, García Harfuch adujo que se trató del segundo narcolaboratorio más grande inhabilitado en lo que va del sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.