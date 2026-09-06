Tren de pasajeros Monterrey-CDMX estará listo antes de terminar el sexenio: Sheinbaum

Sheinbaum promete tren de Monterrey a CDMX antes de concluir su sexenio

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo desde Nuevo León aseguró que el nuevo tren de pasajeros que conectará a la Ciudad de México con Monterrey y Nuevo Laredo estará listo antes de que concluya su sexenio en 2030, como parte de las obras estratégicas que actualmente se desarrollan en el estado.

Durante su rendición de cuentas por su segundo año de gobierno, la mandataria destacó que el proyecto permitirá que los habitantes de Monterrey puedan trasladarse en tren tanto hacia la capital del país como hacia Nuevo Laredo.

“Ya saben que ya se está construyendo el tren de pasajeros. Que antes de que acabe el sexenio van a poder ir en tren, moderno, rápido, de Monterrey hasta la Ciudad de México y hasta Nuevo Laredo”, afirmó.

En el acto, la mandataria estuvo acompañada por Jesús Esteva Medina, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), y Andrés Lajous, director general de la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado (ATTRAPI), quienes participaron en la presentación de los proyectos ferroviarios y de infraestructura para el estado.

Conexión

El proyecto contempla la construcción de un tren de pasajeros que partirá de la Ciudad de México y tendrá como recorrido Saltillo, Monterrey y Nuevo Laredo, con lo que Nuevo León quedará integrado a esta nueva conexión ferroviaria de pasajeros.

De acuerdo con la información presentada, la construcción del tren de pasajeros CDMX-Monterrey-Nuevo Laredo contempla una inversión aproximada de 109 mil 178 millones de pesos. En particular, el tramo Saltillo-Nuevo Laredo registra un avance de 3 por ciento.

La obra fue mencionada por Sheinbaum como parte de las acciones estratégicas que se llevan a cabo en la entidad y que buscan avanzar en la transformación del transporte.

Otras obras

Además del tren de pasajeros, durante el informe se mencionaron otras obras y acciones para Nuevo León. Entre ellas se encuentra el nuevo Libramiento Matehuala-Entronque Puerto México, así como trabajos de mantenimiento a la Red Federal de Carreteras.

La mandataria señaló que para 2026 se destinan 543 millones de pesos para la conservación de la red federal de carreteras. También continúa la construcción del Libramiento de Matehuala-Entronque Puerto México, proyecto que contempla una inversión de 15 mil 500 millones de pesos.

Sheinbaum también refirió la construcción del Hospital General en Santa Catarina, como parte de las obras que forman parte de las acciones de su administración en la entidad.

Vivienda y nuevas escuelas

En materia de vivienda, la presidenta informó que la meta para Nuevo León es construir 79 mil 800 hogares mediante la participación de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste).

De esa cantidad, 10 mil 744 viviendas, equivalentes al 13 por ciento de la meta, ya se encuentran en construcción.

Dentro de las obras y acciones mencionadas durante el informe también se incluyó la construcción de más escuelas para atender a la niñez y juventud de Nuevo León.

Recorrido por la Macroplaza

Al concluir su mensaje, la presidenta recorrió la primera fila de la Macroplaza, donde saludó a las personas que acudieron al acto y recibió peticiones relacionadas con distintas necesidades.

Durante el recorrido también aprovechó para saludar a algunas de las llamadas “corcholatas”, entre ellas Andrés Mijes, alcalde de Escobedo con licencia.

Con el tren de pasajeros como una de las principales obras anunciadas para la entidad, Sheinbaum sostuvo que antes de concluir su administración los habitantes de Monterrey podrán contar con una conexión ferroviaria hacia la Ciudad de México y Nuevo Laredo.