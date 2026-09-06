Conagua desarrolla 17 proyectos estrategicos para garantizar acceso equitativo al agua

Como parte del compromiso de la Presidenta Claudia Sheinbaum de “garantizar el derecho humano al agua en cantidad y calidad”, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) desarrolla 17 proyectos estratégicos que permitirán llevar justicia social, sustentabilidad y acceso equitativo al agua, sobre todo a las poblaciones más vulnerables.

En materia de agua potable sobresalen las redes troncales de Agua Saludable para La Laguna, de las cuales ya se concluyeron 200 kilómetros en Coahuila,y así complementar el sistema que atiende la problemática histórica de la presencia de arsénico en las aguas que se abastecen a la población.

Asimismo, sobresale el avance del 40 por ciento en el Plan de la Zona Oriente del Estado de México, que incluye infraestructura estratégica para favorecer a la población de Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec, Ixtapaluca, La Paz, Nezahualcóyotl, Texcoco, Tlalnepantla y Valle de Chalco. Destacan colectores, plantas de bombeo y túneles, así como la ampliación de la capacidad de cuerpos de regulación de escurrimientos de agua como la laguna El Salado.

Adicionalmente, están en ejecución, también con un 40 por ciento de avance global, el Plan Integral para la Zona Metropolitana del Valle de México; la presa El Novillo, en Baja California Sur; el acuaférico de Campeche; el plan Acapulco se Transforma Contigo; la segunda línea del acueducto Guadalupe Victoria, en Tamaulipas; un nuevo acueducto para llevar agua a la ciudad de Colima; la presa Tunal II, en Durango; el acueducto Coatzacoalcos, en Veracruz; el acueducto El Peaje-San José, en San Luis Potosí; y obras de protección contra inundaciones en Tabasco.

Entre las obras que están por iniciar sobresale la presa Mujer Solteca para llevar agua a la ciudad de Oaxaca; la planta desalinizadora que permitirá abastecer a las ciudades de Tijuana y Rosarito, en Baja California; el sistema de pozos para llevar agua a Hermosillo, Sonora, así como obras hidráulicas para abastecer a regiones primordiales de Guanajuato y Zacatecas.

Finalmente, con recursos coordinados de los tres órdenes de gobierno mediante el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, se llevan a cabo 24 mil obras de agua potable y drenaje, con las cuales mejorarán las condiciones de suministro para la población de 2 mil 183 municipios del país.