Investigan a servidores públicos y empresa de servicio de comedor por contingencia sanitaria en Hospital General de México

Hospital General de México

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó que el Órgano Interno de Control (OIC) en la Secretaría de Salud inició una investigación contra servidores públicas del Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga” y contra la empresa que presta el servicio subrogado del comedor, para determinar su posible responsabilidad por la contingencia sanitaria reportada en el comedor destinado para los médicos residentes del Hospital.

Dicha investigación se originó el pasado 3 de septiembre a partir del reporte de que médico residentes presentaron síntomas gastrointestinales y que algunos requirieron atención hospitalaria.

La dependencia informó que desde la apertura del expediente se ha solicitado información a distintas áreas del Hospital para conocer el número de personas afectadas, su evolución médica, las medidas adoptadas y los estudios epidemiológicos realizados.

Se dio a conocer que el 4 de septiembre se efectuó una visita de verificación para recabar documentación, testimonios y evidencia, así como revisar las condiciones de recepción, almacenamiento, preparación, distribución de alimentos y el cumplimiento de las medidas sanitarias aplicables. El comedor permanece cerrado desde el 1 de septiembre mientras continúan las investigaciones.

Hasta este momento no existe una determinación definitiva sobre la causa de la contingencia ni sobre posibles responsabilidades de personas servidoras públicas.