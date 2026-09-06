“Cooperación siempre, subordinación nunca”: Sheinbaum busca tener buena relación con EU

Sheinbaum busca con Trump una relación como la de AMLO

Desde Nuevo León, estado fronterizo con Estados Unidos, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, durante su rendición de cuentas por su segundo año de gobierno, afirmó que México aspira a mantener una buena relación con el gobierno de Donald Trump, similar a la que sostuvo Andrés Manuel López Obrador durante el primer periodo del republicano en la Casa Blanca.

La mandataria federal destacó que la relación entre ambos países ha tenido distintos momentos de entendimiento y puso como ejemplos los vínculos entre Benito Juárez y Abraham Lincoln, así como entre Lázaro Cárdenas y Franklin D. Roosevelt.

“Y también en el primer periodo del presidente Trump hubo una muy buena relación con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y es a lo que aspiramos a una buena relación con nuestro vecino del norte”, señaló Sheinbaum desde la Explanada de los Héroes, en el centro de Monterrey.

La presidenta dejó claro que la intención de México es mantener la cooperación con Estados Unidos, pero sin comprometer la soberanía del país. En ese sentido, resumió la postura de su gobierno con una frase que, dijo, forma parte de la esencia de las y los mexicanos.

“Eso sí, cooperación siempre, subordinación nunca. Esa es la esencia de las y los mexicanos. Y lo recordamos siempre, pero particularmente ahora, que es el mes de la patria”, agregó.

Sheinbaum remarcó que México mantiene relaciones con las naciones del mundo, pero sostuvo que en cualquier vínculo internacional debe prevalecer el carácter soberano, libre e independiente del país.

“Porque México se relaciona con todas las naciones del mundo, con todos, pero siempre defendemos algo muy importante: México es un país soberano, libre e independiente, y así queremos seguir todo el tiempo. Así nos enseña nuestra historia”, puntualizó.

Al hablar desde un estado que comparte frontera con Estados Unidos, la mandataria federal recordó distintos episodios de la historia bilateral en los que, señaló, existieron relaciones de entendimiento entre ambos países.

Mencionó particularmente a Benito Juárez y Abraham Lincoln, así como al presidente estadounidense Franklin D. Roosevelt y el general Lázaro Cárdenas. A estos antecedentes sumó la relación que mantuvieron López Obrador y Trump durante el primer periodo del republicano.

Para Sheinbaum, estos episodios representan referentes de que México puede mantener una relación cercana con Estados Unidos sin dejar de defender sus propios principios. Por ello, reiteró que su gobierno busca construir un vínculo de cooperación con la administración de Trump.

Soberanía

A pocos días de la celebración del 15 de septiembre, Sheinbaum también reivindicó la libertad, soberanía e independencia como parte de las luchas históricas del pueblo mexicano.

Durante su mensaje, señaló que estos principios, junto con la justicia social y la democracia, han guiado distintas etapas de la historia nacional y actualmente forman parte de los fundamentos del movimiento de la Cuarta Transformación.

La presidenta insistió en que México continuará relacionándose con otros países, pero bajo la premisa de preservar su soberanía y su independencia.

Informe

Durante el evento, la presidenta también destacó algunos programas y obras de su administración, entre ellos la Pensión Mujeres Bienestar para mujeres de 60 a 64 años y las becas universales para estudiantes.

Asimismo, informó sobre la construcción de cinco nuevas preparatorias, un Hospital General Regional del IMSS en Santa Catarina y nuevas o ampliadas unidades médicas en Juárez y Monterrey.