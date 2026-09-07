Acuerdan México y China fortalecer proyectos científicos y tecnológicos

México y China acordaron impulsar una nueva etapa de cooperación científica, tecnológica y de innovación, con una agenda enfocada en áreas estratégicas como inteligencia artificial, supercómputo, robótica, electromovilidad, formación de talento y tecnologías avanzadas.

El acuerdo se concretó durante la Novena Reunión de la Subcomisión de Ciencia y Tecnología de la Comisión Binacional Permanente México–China, encabezada por la titular de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti), Rosaura Ruiz Gutiérrez, y el ministro de Ciencia y Tecnología de China, Yin Hejun.

Durante los trabajos, Ruiz Gutiérrez destacó la importancia que China ha otorgado a la educación, la formación de talento, la investigación científica y el desarrollo tecnológico como factores de su transformación económica y social.

La funcionaria señaló que México busca aprovechar la experiencia china en áreas como matemáticas, inteligencia artificial y sus aplicaciones, así como en los mecanismos que permiten vincular la investigación científica con el desarrollo tecnológico y el sector industrial.

Impulsarán inteligencia artificial y supercómputo

Entre los proyectos estratégicos presentados por México se encuentra el Clúster Nacional de Cómputo de Alto Rendimiento e Inteligencia Artificial, cuyo objetivo es articular e interconectar las principales infraestructuras de cómputo del país para ponerlas a disposición de la comunidad científica.

“Tenemos una historia de cooperación, pero sobre todo tenemos una agenda de futuro y un cariño especial entre México y China”, afirmó Ruiz Gutiérrez, quien planteó que esta nueva etapa se traduzca en más proyectos conjuntos, movilidad de estudiantes e investigadores, intercambio de conocimiento y tecnología y desarrollo de nuevas capacidades científicas.

La secretaria subrayó además la necesidad de fortalecer los vínculos directos entre las comunidades científicas de ambos países. “Nuestro trabajo es que más mexicanas y mexicanos, más chinas y chinos, trabajen de forma conjunta”, expresó.

Como resultado de la reunión, la Secihti y el Ministerio de Ciencia y Tecnología de China suscribieron un Memorándum de Entendimiento (MoU) en materia de cooperación científica, tecnológica y de innovación, basado en los principios de reciprocidad, igualdad y beneficio mutuo.

El instrumento contempla ampliar la colaboración entre instituciones de educación superior y empresas en materia de investigación, desarrollo tecnológico e innovación.

También prevé la realización de conferencias, talleres y foros, intercambio de experiencias sobre políticas públicas y marcos normativos, capacitación, asociaciones público-privadas para infraestructura digital e innovación, así como transferencia de tecnologías avanzadas.

Durante la reunión se analizaron además mecanismos de intercambio académico y de investigadores, esquemas de financiamiento conjunto entre gobiernos y aplicaciones tecnológicas para distintos sectores.

La delegación mexicana expuso proyectos relacionados con electromovilidad, inteligencia artificial, control del gusano barrenador, saneamiento de ríos y cuencas, diseño de chips, monitoreo meteoceánico y sistemas de alerta temprana ante fenómenos climáticos extremos.

También se abordaron iniciativas de monitoreo satelital del Golfo de México, aprovechamiento de sargazo, agricultura y soberanía alimentaria, agua y energía, entre otros sectores considerados prioritarios para el desarrollo nacional.

Ruiz Gutiérrez destacó que estos proyectos requieren cooperación científica y tecnológica internacional para ampliar las capacidades de México y generar soluciones frente a desafíos nacionales y globales.

Por su parte, el ministro Yin Hejun señaló que el fortalecimiento de los vínculos científicos y tecnológicos puede contribuir al desarrollo socioeconómico de ambos países y a enfrentar de manera conjunta desafíos globales.

El funcionario chino consideró que esta cooperación forma parte de una relación diplomática de más de cinco décadas y recordó que los trabajos de la Comisión Binacional han permitido ampliar progresivamente los ámbitos de colaboración.

Entre los resultados previos mencionó proyectos relacionados con el aprovechamiento de la hidroelectricidad, la prevención y control de plagas y enfermedades y la protección de la biodiversidad.

Ante retos como la brecha tecnológica y digital, las necesidades energéticas y los desafíos en materia de salud, Yin Hejun llamó a profundizar la cooperación tecnológica entre ambas naciones.

En la reunión también participó de manera virtual el embajador de México en China, Jesús Seade Kuri, quien destacó que los vínculos entre gobiernos, empresas, jóvenes, académicos y científicos contribuyen al fortalecimiento de la relación bilateral.

En los trabajos participaron funcionarios de la Secihti, académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y de la Universidad Autónoma de Baja California, además de representantes de dependencias federales.

La Secihti informó que mantiene colaboración intergubernamental en diversos proyectos estratégicos con instituciones como las secretarías de Agricultura y Desarrollo Rural, Medio Ambiente, Energía y Relaciones Exteriores, así como con Petróleos Mexicanos, la Comisión Nacional del Agua, el Proyecto Olinia y la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

Por la delegación china participaron representantes del Ministerio de Ciencia y Tecnología, la Academia de Ciencias de China, la Fundación Nacional de Ciencias Naturales, instituciones de educación superior y organismos especializados en agricultura, recursos hídricos, energía y protección vegetal.

Con el nuevo memorándum y los acuerdos alcanzados, México y China buscan ampliar la cooperación científica y tecnológica y orientarla hacia proyectos concretos, con énfasis en innovación, formación de talento y tecnologías estratégicas para atender necesidades de ambos países.