Informe de la SCJN destaca austeridad y cambios en el Poder Judicial con ahorros por más de 4 mil 700 mdp

Informe de Hugo Aguilar Ortiz en la SCJN (Camila Ayala Benabib)

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atraviesa una nueva etapa en materia de justicia, con una mayor participación de la ciudadanía en el Poder Judicial, afirmó su presidente, Hugo Aguilar Ortiz, durante la presentación de su primer informe de actividades.

En la ceremonia “Un año de justicia real y verdadera. Una nueva forma de entender y hacer justicia”, el ministro presidente expuso los resultados y desafíos que enfrenta la nueva integración de la Corte, surgida tras la elección por voto popular.

Aguilar Ortiz señaló que al asumir encontraron una Corte “lenta, anquilosada, ensimismada y fuera de la mirada del pueblo”, además de encontrarse lejos de mecanismos de fiscalización, rendición de cuentas y transparencia. Ante ello, sostuvo que durante este primer año se impulsaron cambios para transformar la manera de ejercer la justicia.

Durante su mensaje, acompañado por la presidenta Claudia Sheinbaum, aseguró que el Poder Judicial de la Federación mantiene su autonomía y trabaja para ofrecer resultados a la ciudadanía. Recalcó que sus decisiones deben apegarse a la Constitución y que no atienden encargos ni agendas ajenas al marco constitucional.

Uno de los principales puntos del informe fueron las medidas de austeridad aplicadas en la Suprema Corte. Aguilar Ortiz informó que se eliminó de manera permanente el seguro de gastos médicos mayores y el seguro de separación individualizada para las y los ministros.

También se redujo en 10 por ciento la plantilla laboral de las áreas administrativas de la SCJN y se compactaron las estructuras internas de la presidencia. Además, se estableció que cualquier modificación o movimiento en la estructura orgánica de la institución deberá generar obligatoriamente un ahorro mínimo de 10 por ciento.

El ministro presidente destacó que también fueron eliminados privilegios históricos y servicios que calificó como superfluos para las y los ministros. Los integrantes del pleno, señaló, ajustaron sus ingresos para recibir únicamente la remuneración establecida por la Constitución.

Estas medidas se aplicaron en un contexto de déficit presupuestario. Aguilar Ortiz explicó que el órgano de administración judicial recibió del extinto Consejo de la Judicatura Federal un déficit de 14 mil 466 millones de pesos, el cual, afirmó, logró mitigarse al cierre de 2025.

De acuerdo con el informe, los ajustes financieros y la reducción de estructuras administrativas permitieron que, en el conjunto del Poder Judicial de la Federación, se acumularan ahorros superiores a 4 mil 700 millones de pesos durante el año reportado.

El ministro presidente agregó que estas políticas también alcanzaron a otros órganos del Poder Judicial. En el Tribunal Electoral se armonizaron remuneraciones y se consolidaron contrataciones, mientras que los ahorros obtenidos fueron trasladados al nuevo esquema.

Durante el evento, la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que la actual Suprema Corte es mejor que la que existía en sexenios anteriores. Antes de acudir al informe, afirmó que también se ha registrado una disminución del fenómeno conocido como “puerta giratoria”, relacionado con personas señaladas por la comisión de delitos que recuperaban su libertad poco después de ser detenidas.

Sheinbaum atribuyó esa reducción a una mayor capacidad de los jueces y a una menor corrupción, además de señalar que la ciudadanía podrá conocer las diferencias entre el funcionamiento y los recursos destinados al Poder Judicial antes y después de los cambios.

La mandataria federal había planteado previamente dedicar parte de su conferencia de este martes a explicar cuánto recibía anteriormente la Suprema Corte y cuánto recibe ahora, así como los recursos que se destinan al Poder Judicial y su actual funcionamiento.

La visita de Sheinbaum a la Suprema Corte comenzó con su llegada al máximo tribunal, donde fue recibida por Hugo Aguilar Ortiz y las y los ministros en las escalinatas de la entrada principal. La presidenta llegó 15 minutos después de la hora citada y, antes de ingresar al inmueble, intercambió saludos, abrazos y apretones de mano con las personas que la recibieron.

El encuentro se realizó en el marco del primer aniversario de la nueva conformación del Poder Judicial de la Federación derivada de la elección por voto popular. Para Aguilar Ortiz, este primer año de trabajo permitió despejar dudas sobre la nueva etapa del Poder Judicial y reiterar que su compromiso está centrado en la Constitución y en el pueblo de México.