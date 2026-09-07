Planta de amoniaco en Topolobampo: Sheinbaum afirma que aún no hay decisión definitiva; se consulta a comunidades

Claudia Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el Gobierno de México mantiene el proceso de consulta con las comunidades sobre la planta de amoniaco de Grupo Proman en Topolobampo, Sinaloa, luego de la protesta realizada por activistas de Greenpeace México en el Zócalo de la Ciudad de México para exigir la cancelación del proyecto.

Durante su conferencia matutina, la mandataria señaló que la obra registra un avance importante y que no ha sido cancelada. No obstante, subrayó que el proyecto permanece sujeto al diálogo con las comunidades y a la evaluación de las autoridades competentes.

Sheinbaum reiteró que la decisión final se tomará una vez concluido el proceso de consulta y revisión.

Gobierno mantiene diálogo con comunidades de Topolobampo

La presidenta explicó que, para atender las inquietudes de la población, se integró un equipo de trabajo conformado por representantes de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Secretaría de Gobernación(Segob), la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y otras dependencias federales.

Este grupo realiza asambleas y reuniones con habitantes de la zona donde se desarrolla el proyecto para escuchar sus planteamientos y atender sus preocupaciones.

Ante las manifestaciones de inconformidad, Sheinbaum aseguró que el Gobierno federal decidió privilegiar el diálogo con las comunidades.

“Nada a la fuerza, sino siempre todo por la razón”, expresó.

Revisarán impacto ambiental de la planta de amoniaco

La mandataria indicó que el proceso también contempla revisar que el estudio de impacto ambiental del proyecto haya cumplido con todos los requisitos legales y que la construcción no represente afectaciones ambientales significativas.

Mientras continúan las consultas, la planta mantiene sus trabajos de construcción.

Sheinbaum insistió en que el Gobierno aún no ha tomado una decisión definitiva sobre el futuro del proyecto, por lo que éste no ha sido cancelado y permanecerá bajo análisis conforme avancen las consultas con las comunidades.

Mesas de trabajo continuarán

La presidenta señaló que las mesas de diálogo seguirán hasta atender los planteamientos de los habitantes y verificar el cumplimiento de los compromisos asumidos por la empresa responsable del proyecto.

Asimismo, indicó que las autoridades revisarán las condiciones ambientales de la zona antes de emitir una determinación sobre la planta de amoniaco en Topolobampo.