INE instala comisión para revisar candidaturas y eliminar perfiles con vínculos en la delincuencia organizado

INE (Rogelio Morales Ponce)

El Instituto Nacional Electoral (INE) instaló la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas, instancia permanente del Consejo General que coordinará solicitudes de revisión de perfiles con autoridades de seguridad, inteligencia, procuración de justicia y financieras, de cara al Proceso Electoral Federal Concurrente 2026-2027.

La comisión quedó integrada por la consejera Norma De La Cruz Magaña y los consejeros Arturo Chávez López, quien la preside, y Uuc-kib Espadas Ancona. En su primera sesión, que será la única de carácter público, sus integrantes aprobaron los lineamientos para la coordinación interinstitucional y el procedimiento de verificación de las personas que sean propuestas para revisión.

La instalación da cumplimiento al artículo segundo transitorio de la reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en materia de integridad en candidaturas, que establece que esta instancia debía estar integrada y en funcionamiento antes del inicio del proceso electoral.

Participación de autoridades

Arturo Chávez López señaló que el propósito de la nueva comisión es disminuir la opacidad y los riesgos de infiltración de la delincuencia organizada en los procesos electorales, mediante la coordinación con distintas autoridades.

Entre las instituciones consideradas se encuentran la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Fiscalía General de la República (FGR), el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

“La delincuencia organizada no tiene ideología política y busca infiltrarse ahí donde sea posible, independientemente del color partidista”, afirmó el presidente de la comisión, quien llamó a frenar este fenómeno para proteger los procesos electorales.

Verificaciones

Los lineamientos establecen que las solicitudes podrán realizarse desde la etapa de precandidaturas y abarcarán tanto a las personas propietarias como a quienes sean postuladas como suplentes. Además, se contempla que las peticiones puedan dirigirse de manera directa a las fiscalías estatales para la revisión de los perfiles.

La inclusión de las personas suplentes fue incorporada después de que Uuc-kib Espadas Ancona advirtiera que limitar las revisiones únicamente a quienes ocuparan la candidatura propietaria podría abrir la posibilidad de que una persona llegara al cargo mediante una suplencia sin haber pasado por el mismo procedimiento.

La revisión será voluntaria. Los partidos políticos, candidatos independientes y las personas cuyos perfiles sean propuestos deberán aceptar su inclusión en las listas que serán remitidas a las autoridades. Por ello, el mecanismo no contempla una revisión generalizada de todas las candidaturas.

De acuerdo con los lineamientos, la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas tampoco investigará directamente a precandidatos o candidatos. Su función será servir como vínculo entre los partidos políticos y las autoridades, además de concentrar y transmitir las solicitudes y la información correspondiente.

Procedimiento

Los partidos políticos deberán enviar los nombres y documentos de los perfiles que acepten ser revisados. Esta información pasará primero por el Consejo General del INE, que deberá aprobar su envío a las diferentes instituciones encargadas de realizar las verificaciones.

Una vez que las autoridades concluyan sus revisiones, los resultados serán remitidos nuevamente al INE para que puedan ser enviados a los partidos políticos correspondientes. La comisión elaborará un cronograma de trabajo para establecer las fechas a partir de las cuales podrán presentarse los nombres de las personas que busquen ser incluidas en este mecanismo.

El INE no tendrá acceso a los datos sensibles que formen parte de las revisiones. Uuc-kib Espadas Ancona explicó que la comisión tendrá la función de concentrar y transmitir información a la que incluso sus integrantes no tendrán acceso.

En ese sentido, Arturo Chávez aclaró que la información recibida no representará por sí misma una declaración sobre la elegibilidad de una persona, ni modificará sus derechos político-electorales. También deberá utilizarse exclusivamente para los fines establecidos en la ley.

Decisión final

La comisión estableció que en todo momento deberán respetarse la presunción de inocencia y la estricta confidencialidad de la información. Debido al carácter sensible de los datos que se reciban, las sesiones posteriores a la primera reunión pública se realizarán de manera privada.

Chávez López enfatizó que la inclusión en las listas para ser revisadas será estrictamente voluntaria, tanto para las personas como para las fuerzas partidistas. Si las autoridades identifican un riesgo razonable, la decisión sobre mantener o no una postulación corresponderá exclusivamente a los partidos políticos y a las candidaturas independientes.

Durante la sesión, el consejero también señaló que actualmente existen acusaciones entre actores políticos sobre supuestos vínculos de partidos y gobiernos con la delincuencia organizada. Ante este escenario, sostuvo que el nuevo mecanismo busca generar una vía institucional para la revisión de los perfiles.