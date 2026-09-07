Triple golpe en Operativo Enjambre: caen alcalde de Esperanza, Puebla, su hermano y su ex directora de seguridad

Operativo Armas aseguradas durante "Operativo Enjambre". (SSPC)

Autoridades federales detuvieron a Isaac “N”, presidente municipal de Esperanza, Puebla, junto con Abigail “N”, exdirectora de Seguridad Pública municipal, Manuel “N”, hermano del alcalde, y otras seis personas, por su presunta relación con una estructura criminal dedicada al robo de autotransporte de carga, la extorsión, el secuestro y otros delitos de alto impacto.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que la organización delictiva operaba principalmente sobre la carretera Puebla-Veracruz y que las detenciones derivaron de una investigación realizada por autoridades federales y estatales.

De acuerdo con el funcionario, las nueve personas fueron capturadas durante un despliegue realizado en el municipio de Esperanza.

Operativo Enjambre permitió la captura del alcalde de Esperanza

García Harfuch explicó que las investigaciones permitieron identificar diversos inmuebles presuntamente utilizados por integrantes de la organización criminal.

Tras labores de vigilancia fija y móvil, las autoridades reunieron datos de prueba que fueron presentados ante un juez de control, quien autorizó 23 órdenes de cateo en distintos domicilios del municipio.

Durante los operativos fueron detenidas nueve personas, entre ellas el alcalde en funciones de Esperanza.

Aseguran armas, vehículos blindados y equipo táctico

Como resultado de los cateos, las autoridades aseguraron 35 armas de fuego, incluidos dos fusiles Barrett, 52 cargadores, ropa táctica, un dron y un inhibidor de señal.

También fueron decomisados 11 vehículos, de los cuales cuatro contaban con blindaje, además de una unidad con blindaje artesanal y torreta.

Asimismo, las fuerzas de seguridad localizaron dosis de droga y otros indicios que fueron puestos a disposición del Ministerio Público para integrarlos a la investigación.

Otro alcalde de Puebla enfrenta orden de aprehensión

El titular de la SSPC informó además que el pasado 4 de septiembre fue cumplimentada una orden de aprehensión contra el presidente municipal de Tepeyahualco, Puebla, por los presuntos delitos de extorsión, secuestro exprés y robo de vehículo con violencia.

Con ello, indicó, ambos alcaldes enfrentan procesos judiciales derivados de órdenes de aprehensión vigentes en el estado.

Operativo reunió a fuerzas federales y estatales

Las detenciones se realizaron durante el Operativo Enjambre, estrategia enfocada en investigar a servidores públicos presuntamente involucrados en actividades ilícitas.

En el despliegue participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional (GN), el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), así como la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía General del Estado de Puebla.

Las autoridades informaron que las investigaciones continúan para determinar la posible participación de los detenidos en otros hechos delictivos y deslindar responsabilidades.