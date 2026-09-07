Alertamiento celular incoporará avisos por otros fenómenos naturales, además del sismo

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) informó que a partir del último trimestre del año, se actualizará la Alerta Máxima para fenómenos naturales distintos a los sismos en el sistema de alertamiento celular.

Estos avisos tendrán un sonido diferente al de la alerta sísmica, así como Avisos de Protección Civil que utilizarán el sonido configurado en el dispositivo para los mensajes SMS.

La modificación a la regulación, se incorporará una Alerta Máxima para otros fenómenos naturales, como huracanes, inundaciones, incendios, actividad volcánica y deslaves, entre otros.

Se incorporan Avisos de Protección Civil que informarán con anticipación sobre condiciones climáticas adversas y contingencias ambientales, como lluvias severas, frentes fríos extremos, olas de calor o mala calidad del aire. Esta modalidad permitirá a las autoridades emitir mensajes con horas o días de anticipación ante posibles riesgos, con fines de prevención, evacuación y resguardo, así como después de la emergencia para el seguimiento de indicaciones.

Como se efectúa actualmente, la recepción de estas alertas no dependerá de que las personas cuenten con saldo en sus líneas telefónicas ni requerirá conexión a internet. Por motivos de seguridad ciudadana, los mensajes no se podrán desactivar y las notificaciones aparecerán de forma inmediata en una ventana emergente (pop-up) en la pantalla del celular.