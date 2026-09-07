¿Por qué nunca se va a terminar de pagar el Fobaproa? Claudia Sheinbaum explica esta deuda y por qué no se saldará en 2050

Fobaproa Claudia Sheinbaum afirma que la fecha estimada para finalizar la deuda pública no será la que se tenía prevista (cuartoscuro)

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció en su mañana de este 7 de septiembre que el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) no se terminará de pagar en 2050, como previamente se estimaba.

Fobaproa: ¿Qué es y por qué no puede terminarse de pagar?

Durante su conferencia mañanera de hoy, y en preparación para el paquete económico que entregará el próximo 9 de septiembre, la presidenta Claudia Sheinbaum explicó que el Fobaproa —hoy en día administrado por el el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB)— “nunca va a acabar de pagarse”.

El Fobaproa fue un fondo de contingencia creado en 1990. Se implementó en 1995 por el entonces presidente Ernesto Zedillo para salvaguardar la economía mexicana de la crisis económica de 1994. La intención del fondo era proteger los ahorros de los mexicanos convirtiendo la deuda de los bancos en deuda pública.

Esto resultó en que la deuda de 12 bancos mexicanos privados equivalente a 552 mil millones de pesos pasara a ser pagada por los impuestos de la ciudadanía. La decisión resultó polémica en su momento, ya que en la práctica, los únicos beneficiados fueron bancarios con estrechos vínculos con el Gobierno.

De acuerdo con la Secretaría de Hacienda, los intereses y gastos que la deuda le cuesta al Gobierno alcanzaron los 2 billones 181 mil 485 millones 600 mil pesos en julio de 2026, ajustando la cifra a la inflación. Quedan por liquidarse más de un billón de pesos.

De acuerdo a lo que comentó la presidenta, en un estudio que llevó a cabo la Secretaría de Hacienda, se determinó que nunca acabará de pagarse pues “nunca se paga el capital, sólo se paga una parte de los intereses y, además, otra parte se financia con deuda”.

Afirmó que, contrario a pronósticos anteriores, no se terminará de pagar en 2050. Comentó que lo explicarán más a detalle secretarios de Hacienda en una mañanera especial en el futuro, en la cual explicarán el origen y evolución del fondo y por qué “difícilmente se va a pagar” en la fecha estimada con anterioridad.