Ante planteamientos de Trump, Sheinbaum defiende protección del lobo mexicano

Claudia Sheinbaum (Mario Guzmán/EFE)

Luego de los planteamientos del presidente Donald Trump, sobre retirar protección al lobo mexicano, la Presidenta Claudia Sheinbaum, planeteo que su gobierno buscará fortalecer la coordinación entre ambos países para garantizar la protección y conservación de la especie.

La mandataria señaló que, debido a que la especie se distribuye a ambos lados de la frontera, cualquier acción relacionada con su conservación requiere de una estrategia coordinada entre ambos gobiernos.

Recordó que existenprotocolos internacionales para la protección de especies en peligro de extinción, cuyos niveles de protección dependen, entre otros factores, de la situación poblacional de cada especie.

Por ello, consideró necesario mantener una comunicación estrecha con Estados Unidos para evitar acciones que puedan poner en riesgo la recuperación de la población del lobo mexicano.

“Más allá de que están en los dos lados de la frontera, pues es una especie que tenemos que conservar”, se señaló al destacar la importancia de preservar a este ejemplar de la fauna regional.

Al respecto, indicó que se revisará la posibilidad de establecer o reforzar los mecanismos de coordinación bilateral para la protección de la especie, al considerar que su conservación debe abordarse desde una perspectiva conjunta y no únicamente con base en las fronteras territoriales.