Trump publica mapa donde México y Canadá aparecen como parte de Estados Unidos

Canadá como dominio de EU

Trump incluye a México como parte de EU — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó este lunes en su red Truth Social un mapa en el que incluye con los colores de las barras y las estrellas a México y Canadá como “dominio” de Estados Unidos.

El republicano sólo exhibe el mapa sin ningún mensaje que explique el significado, pero aparecen ambas naciones con los colores de la bandera estadounidense, como si ambos territorios formaran parte de EU.

New media post from Donald J. Trump



( TS: Sep 7 2026, 10:43 AM ET )​​​​​​​​‍‌​​​‍‌​‌​‍​‍‍‍‍‍‌‌‌‌​‌‌​‍‌‌‍‌‍‌‌​‍ pic.twitter.com/bbFdV8LC9R — Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) September 7, 2026

En el mismo mapa también aparecen Groenlandia, Islandia y varias islas del Caribe dentro de la misma composición. Y sobre el territorio se lee: United States of America.

neoyorquino insistiera con la idea de borrar el nombre “México” de estado de Nuevo México para sustituirlo por “New America”. Sin embargo, la Gobernadora Michelle Lujan Grisham advirtió que el nombre del estado no está “sujeto a debate”.

El mapa ya cita el cambio de nombre, sino que exhibe a dos naciones soberanas como si estuvieran bajo dominio estadounidense

La Crónica de Hoy 2026