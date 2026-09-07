El transporte público avanza hacia la movilidad digital

Jalisco avanza en la digitalización de su transporte público con la incorporación de herramientas tecnológicas que permiten a las y los usuarios conocer la ubicación de las unidades en tiempo real y planificar de mejor manera sus traslados.

La Secretaría de Transporte (SETRAN) informó que actualmente mil 133 unidades correspondientes a 141 rutascuentan con geolocalización disponible para consulta a través de Google Maps. Esta segunda etapa del proyecto busca convertir la información del transporte público en una herramienta cotidiana para quienes utilizan el servicio.

El proceso comenzó con la actualización y digitalización de las rutas. En julio concluyó la primera etapa, con 259 rutas mapeadas y disponibles en Google Maps mediante información estática, lo que permite consultar sus recorridos y facilita la identificación de las opciones disponibles para cada trayecto.

A partir de esta base continúa la actualización de paradas, horarios y otros datos operativos, con el objetivo de ofrecer información cada vez más completa y útil para la planeación de los viajes, tanto en el Área Metropolitana de Guadalajara como en otras zonas del estado.

La segunda etapa representa un avance hacia un transporte más conectado. Con la publicación de la ubicación en tiempo real de las unidades, las y los usuarios podrán conocer dónde se encuentra su vehículo y, posteriormente, consultar el tiempo estimado de llegada a su parada.

La meta planteada por la SETRAN es que la totalidad del parque vehicular del transporte público pueda consultarse en tiempo real durante los próximos meses, con lo que la tecnología se convertiría en una herramienta más integrada a la experiencia cotidiana de movilidad.

El proyecto también da seguimiento al compromiso establecido en marzo pasado por el gobernador Pablo Lemus Navarro con la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU), encabezada por su presidenta, Fernanda Romero, para digitalizar la información del transporte público.

Para ello se estableció una alianza estratégica entre SETRAN y Ualabee, empresa socia estratégica de Google, con la intención de concentrar y hacer accesible la información de las rutas mediante plataformas digitales.

Más allá de conocer por dónde pasa una unidad, la digitalización busca modificar la manera en que las personas planean sus desplazamientos: elegir rutas, calcular tiempos y contar con información oportuna antes y durante el viaje.

Con este proceso, el transporte público de Jalisco suma tecnología a la movilidad cotidiana, en una apuesta por un sistema más eficiente, accesible y conectado con las necesidades de sus usuarios.

PARA SABER

● Con la herramienta, los usuarios podrán agilizar la planeación de viajes y la optimización del tiempo de espera de los usuarios, permitiendo traslados más seguros y eficientes.

● Jalisco será el primer estado a nivel nacional que logrará este avance tecnológico, de manera integral en todos los medios del transporte público masivo y colectivo, así como en las ciudades del estado donde hay sistema del transporte público con esta modalidad.