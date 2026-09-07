Saldan deuda histórica lineamientos para defensa de los derechos de las audiencias

Entre las principales garantías se encuentra el derecho a recibir información veraz, plural y oportuna. (ntcd.mx)

Defensa del Derecho a las audiencias — La aprobación de los Lineamientos de los Derechos de las Audiencias por parte de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) marca un momento histórico para quienes escuchan la radio y ven la televisión en México.

Con estos nuevos lineamientos, dijeron expertos, las audiencias dejan de ser consideradas únicamente como receptoras de contenidos y adquieren derechos concretos, resarciendo así una demanda histórica de la sociedad mexicana.

Entre las principales garantías se encuentra el derecho a recibir información veraz, plural y oportuna.

Los lineamientos establecen, además, mecanismos para que las personas puedan distinguir con claridad entre la información noticiosa y las opiniones de conductores, comentarios e informadores. Para ello, los medios deberán utilizar elementos como plecas, cortinillas o mensajes en pantalla que permitan identificar la naturaleza de los contenidos.

“Ha sido muy importante contar con un documento formal que permita hacer funcionar los derechos de las audiencias aseguró el Doctor Felipe López Veneroni, catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, ex director de Radio UNAM y ex defensor de las audiencias de Canal Once.

El experto en defensa de los derechos de las audiencias destacó que la publicación en el Diario Oficial de la Federación de los derechos de las audiencias significa un gran paso en materia de libertades civiles y derechos ciudadanos.

Otro de los avances es el fortalecimiento de la separación entre publicidad y contenido editorial, con el propósito de que las audiencias puedan identificar cuándo están frente a un contenido informativo y cuándo, ante un mensaje publicitario.

El derecho de réplica también queda expresamente incorporado, mientras que la accesibilidad se convierte en una obligación concreta a través de herramientas como el subtitulaje, el doblaje al español y la lengua de señas mexicana.

Estos derechos cuentan con mecanismos para ser ejercidos y defendidos. Las audiencias podrán presentar quejas cuando consideren que alguno de sus derechos fue vulnerado.

Los lineamientos también fortalecen la figura de las personas defensoras de audiencias y establecen una perspectiva basada en el respeto a los derechos humanos, el interés superior de la niñez, la igualdad de género y la no discriminación.

Uno de los cambios más relevantes está en la relación entre los medios y quienes reciben sus contenidos. El pasado 26 de agosto, en conferencia de prensa, la Comisionada Presidenta de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, Norma Solano Rodríguez, explicó que estos derechos buscan que las personas dejen de ser receptoras pasivas y exista una interacción que sea bidireccional.

Hoy, las audiencias dejan de ser espectadores pasivos y se convierten en participantes con derechos frente a los contenidos que reciben.

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