De chinches a gusanos en la comida: testimonios de médicos residentes del Hospital General en plena crisis de salmonela

Crisis en el Hospital General Médicos residentes realizaron protestas en la Avenida Cuauhtémoc en la CDMX para denunciar las condiciones en las que desempeñan su trabajo tras brote de salmonela. (Cuartoscuro y Pexels)

Además de las jornadas extenuantes, de la carencia de personal y equipo, las y los médicos residentes del Hospital General de México se enfrentan a dormitorios con chinches, panes con hongos y alimentos agusanados, al mismo tiempo que muchos de sus compañeros permanecen hospitalizados por un brote de salmonela y las autoridades les dosifican la información de la emergencia sanitaria a cuentagotas.

En plena neurosis capitalina del lunes por la mañana, entre el ruido de los cláxones, las largas esperas al interior del Metro y una ciudad cuyos servicios a duras penas funcionan para atender más de 20 millones de habitantes, si se suma a los del área conurbada, cada vez más extensa, LA CRÓNICA DE HOY habló con trabajadores de la salud que realizaban una protesta en la Avenida Cuauhtémoc, en medio de la frontera que separa a la Doctores y la Roma, para exigir respuestas por parte del Gobierno.

El brote de salmonela que ha afectado a 135 médicos residentes y de alta especialidad del Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga” ha abierto, en los últimos días, un nuevo frente de denuncias sobre las condiciones en las que laboran los médicos en formación.

A los casos de gastroenteritis que mantienen hospitalizados a 23 residentes, se suman testimonios que describen presuntas deficiencias en el servicio de alimentos, plagas y falta de personal para atender las áreas de urgencias.

👆 Estudiantes residentes de medicina del Hospital General de México se han movilizado sobre Avenida Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, para pedir un esclarecimiento sobre el incidente de salmonelosis que surgió en el comedor del recinto la semana pasada.



Los alumnos han dicho… pic.twitter.com/BnaGwerdLG — La Crónica de Hoy (@LaCronicaDeHoy) September 7, 2026

“Hemos visto hongos en el pan”, advierte médico residente

Augusto de la Cadena, médico residente de primer año de la especialidad de Medicina de Urgencias, afirmó que el brote estaría relacionado con alimentos servidos en el comedor destinado a los residentes.

“Al parecer, el comedor de residentes que nosotros tenemos se contaminó la comida y hubo un brote de salmonela, enterobacterias y E. coli”, declaró en entrevista con LA CRÓNICA DE HOY.

El residente sostuvo que la información proporcionada por las autoridades del hospital ha sido limitada y aseguró que algunos de sus compañeros continúan hospitalizados.

“Lo único que han informado es sobre el estado de los pacientes, pero no ha sido muy clara la información. Hay pacientes que han estado muy graves y algunos todavía siguen hospitalizados”, dijo.

También aseguró que desde antes del brote habían detectado anomalías en los alimentos.

“Hemos visto gusanos, comida en descomposición y panes con hongos. En muchas ocasiones varios compañeros hemos observado esas condiciones”, afirmó.

👆 Esta mañana, un grupo de estudiantes residentes del Hospital General de México Dr. Eduardo Liceaga impidieron el paso sobre Avenida Cuauhtémoc para pedir un esclarecimiento a las instancias de salud por el caso de salmonelosis en el comedor que dejó al menos a 135 personas… pic.twitter.com/nhLtIQ8jwX — La Crónica de Hoy (@LaCronicaDeHoy) September 7, 2026

En los dormitorios hay chinches, denuncia otro médico residente

A esas denuncias se suman las de Emmanuel Velázquez, médico residente originario de Morelos, quien describió otras carencias dentro del hospital.

El médico aseguró que en las áreas de descanso para residentes han detectado la presencia de chinches y señaló que la falta de personal obliga a los médicos en formación a asumir funciones que corresponden a otras categorías laborales.

Tenemos que desempeñar funciones de otras personas para subsanar los problemas — Emmanuel Velázquez, médico residente del Hospital General.

Como ejemplo, afirmó que en cirugías de urgencia en ocasiones no cuentan con personal de enfermería instrumentista y tampoco disponen de camilleros suficientes para el traslado de pacientes.

Las denuncias coinciden con la investigación que mantienen la Secretaría de Salud y la dirección del Hospital General de México para determinar el origen del brote.

De acuerdo con la información oficial, los análisis confirmaron la presencia de Salmonella spp. y, en algunos pacientes, de Escherichia coli enterotoxigénica (ETEC).

Como medida preventiva fue suspendido el servicio subrogado de comedor para residentes y continúan los estudios epidemiológicos para establecer la fuente específica de contaminación.

Además de la investigación sanitaria, el Órgano Interno de Control de la Secretaría de Salud abrió un expediente para revisar posibles responsabilidades administrativas relacionadas con el servicio de alimentación contratado por el hospital.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido conclusiones sobre el origen definitivo de la contaminación ni sobre eventuales responsables.