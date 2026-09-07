Más de 42 millones de personas reciben programas del Bienestar en 2026

Leticia Ramírez Amaya, secretaria de Bienestar (Presidencia)

Leticia Ramírez Amaya, secretaria de Bienestar, informó que durante 2026 más de 42 millones de mexicanas y mexicanos serán beneficiarios de alguna pensión o programa de bienestar, como parte de las políticas sociales implementadas por la actual administración federal que cuentan con una inversión social anual superior a un billón de pesos, destinada a garantizar apoyos directos .

Entre los principales programas se encuentra la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, que actualmente beneficia a más de 13 millones de personas, quienes reciben 6 mil 400 pesos bimestrales de manera directa mediante la tarjeta del Banco del Bienestar.

La funcionaria, señaló que la incorporación de nuevos beneficiarios se realiza una vez que las mujeres cumplen 60 años y los hombres 65, mediante su registro en los módulos de bienestar.

Respecto al calendario de pagos correspondiente al bimestre septiembre-octubre, los depósitos comenzaron el 1 de septiembre y se realizan de acuerdo con la primera letra del apellido de los derechohabientes. Este lunes 7 de septiembre corresponde a las letras B, E y F, mientras que para las personas beneficiarias de Sembrando Vida el depósito está previsto para el miércoles 9 de septiembre.

Salud Casa por Casa y nuevos servicios médicos

La Secretaría del Bienestar, destacó el programa Salud Casa por Casa, mediante el cual cerca de 20 mil profesionales de la salud realizan visitas domiciliarias a personas adultas mayores y con discapacidad.

Las visitas incluyen revisiones como medición de glucosa y presión arterial, integración de expedientes médicos y seguimiento de padecimientos crónicos. Hasta el momento, se reportan 23 millones de visitas domiciliarias.

Asimismo, se anunció la puesta en marcha de 6 mil 567 Farmacias del Bienestar y la apertura de más de 12 mil consultorios de atención primaria a partir de enero de 2027.

En materia de acceso a los servicios de salud, casi 4 millones de personas adultas mayores y personas con discapacidad se han registrado para recibir atención, a partir de 2027, en unidades del IMSS y del IMSS-Bienestar, independientemente de su derechohabiencia.

Apoyos para personas con discapacidad y madres trabajadoras

Se reportó que la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad beneficia a alrededor de dos millones de personas, quienes reciben 3 mil 300 pesos bimestrales, el programa tiene cobertura nacional para personas de hasta 29 años y, mediante convenios con 24 entidades federativas, amplía la atención hasta los 64 años.

Además, más de 25 mil niñas, niños y adolescentes de entre 0 y 17 años reciben servicios de rehabilitación, atención psicológica, consultas médicas, integración social y talleres de autonomía. La dependecia reportó que hasta ahora se han otorgado alrededor de 6 millones de terapias.

Para apoyar a madres trabajadoras y fortalecer el cuidado infantil, alrededor de 300 mil niñas y niños reciben un apoyo de mil 650 pesos bimestrales, desde el nacimiento y hasta los cuatro años.

Otro de los programas destacados es Mujeres Bienestar, creado durante la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum. Está dirigido a mexicanas de entre 60 y 64 años, quienes reciben 3 mil 100 pesos bimestrales. Según las cifras presentadas, cerca de 3 millones de mujeres ya forman parte del programa.

Participación comunitaria en escuelas, clínicas y comunidades indígenas

La Secretaría de Bienestar participa también en programas como La Escuela es Nuestra y La Clínica es Nuestra, mediante asambleas comunitarias en las que madres, padres y habitantes de las comunidades forman comités encargados de administrar directamente recursos destinados a rehabilitación, equipamiento y mejoramiento de escuelas y unidades médicas.

En el caso de los pueblos indígenas y afromexicanos, reconocidos constitucionalmente como sujetos de derecho público, durante 2026 se han realizado alrededor de 19 mil asambleas comunitarias para determinar de manera colectiva el destino de los recursos asignados a obras de infraestructura social básica, en coordinación con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas.

Sembrando Vida y atención ante emergencias

Otro de los programas mencionados fue Sembrando Vida, que actualmente beneficia a más de 445 mil sembradoras y sembradores, quienes reciben un apoyo mensual de 6 mil 450 pesos.

De acuerdo con el gobierno, el programa busca fortalecer la economía rural, generar empleo y promover la producción y la participación comunitaria en el campo mexicano.

La Secretaría de Bienestar también reportó su participación en la atención de emergencias sociales y naturales. Como ejemplo, señaló que en octubre de 2025 se atendió a cerca de 100 mil familias afectadas por lluvias torrenciales en Puebla, Veracruz, Querétaro y San Luis Potosí, con una inversión superior a 7 mil 426 millones de pesos en apoyos económicos y bienes para los hogares afectados.

Atención a personas migrantes

En el marco de la estrategia México Te Abraza, los Centros Integradores para Migrantes brindan asistencia humanitaria a personas repatriadas o en tránsito.

Se reportó que se ha atendido a más de 5 mil personas en Tijuana, Ciudad Juárez y Matamoros, mientras que alrededor de 197 mil personas han recibido apoyos económicos.