Caso Jonathan Meléndez: ¿Por qué no han vinculado a proceso a presuntos asesinos y cuándo será su próxima audiencia?

Diego Sebastián ‘N’ y Gerardo ‘N’ Presuntos asesinos en multihomicidio de Jonathan Meléndez y su familia (cuartoscuro)

La Fiscalía reveló más detalles sobre el destino de Diego Sebastián ‘N’ y Gerardo ‘N’, presuntos autores materiales en el multihomicio de Jonathan Meléndez y su familia en Atizapán, Estado de México. Se determinará pronto si son vinculados a proceso.

Caso Jonathan Meléndez: ¿Cuándo vinculan a proceso a presuntos asesinos?

El pasado 1 de septiembre Jonathan Meléndez, tecladista de la banda Camilo Séptimo, fue asesinado en su Penthouse junto con su esposa embarazada, su hija de seis años, una trabajadora doméstica y un perro. Diego Sebastián ‘N’ y Gerardo ‘N’ fueron detenidos menos de veinticuatro horas después en conexión con el homicidio.

Los presuntos homicidas se encuentran en prisión preventiva desde el pasado sábado 5 de septiembre, en el penal de Barrientos del Estado de México.

El miércoles 9 de septiembre se definirá si serán vinculados a proceso en su próxima audiencia. Según los datos que ha proporcionado la Fiscalía, se han presentado entre 60 y 70 pruebas en su contra. Los dos presuntos implicados enfrentan cargos de homicidio calificado en agravio, interrupción del embarazo sin consentimiento y maltrato animal.

De igual manera, confirmaron la linea de investigación que informó el secretario de Seguridad Omar García Harfuch, según la cual el asesinato se debió a una extorsión monetaria. La agresión se habría llevado a cabo para obtener un dispositivo que contaba con millones de dólares en criptomonedas.

También detenidos se encuentran los hijos de Gerardo, Alberto ‘N’ y Luis “N”, por impedir la detención de su padre. No se ha confirmado que estén conectados con el crimen.

También reportó Milenio que el 6 de agosto de este año, un juez concedió una suspensión de una orden de aprehensión que tenía Diego Sebastián ‘N’ por delitos de fraude realizados a través de una inmobiliaria. Su esposa se habría fugado a España y estaría en posesión del dinero robado por el presunto asesino.