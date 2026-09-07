México y China acuerdan fortalecer cooperación bilateral y diálogo político

El secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, sostuvo una reunión de trabajo con su homólogo de la República Popular China, Wang Yi, durante su visita oficial a ese país, donde reiteró la disposición de México para mantener una relación constructiva y ampliar las oportunidades de cooperación bilateral.

Durante el encuentro, el canciller mexicano planteó dar continuidad al Mecanismo de Consultas Políticas entre las Cancillerías de ambos países, con el propósito de establecer una ruta de trabajo conjunta para los próximos años.

Velasco Álvarez señaló que México busca avanzar en una agenda bilateral con proyectos concretos en áreas prioritarias como salud, educación, ciencia, innovación, medio ambiente y desarrollo rural.

El funcionario destacó que México mantiene una política exterior basada en la cooperación, el diálogo y el entendimiento con todas las naciones, al tiempo que subrayó que ambos países comparten principios como el respeto a la soberanía, la igualdad entre los Estados y la no intervención.

En este contexto, recordó que México votó en 1971 a favor de la Resolución 2758 de la Asamblea General de las Naciones Unidas y reiteró que desde entonces mantiene su adhesión al principio de una sola China.

Durante la reunión también se abordó la importancia de fortalecer la colaboración en materia de educación y salud, consideradas áreas históricas de la relación entre México y China.

Entre los mecanismos destacados se encuentran los programas de becas e intercambio académico, considerados instrumentos para incrementar el acercamiento entre las sociedades de ambos países y generar beneficios mutuos.

En el ámbito multilateral, Velasco Álvarez destacó el creciente diálogo entre México y China en espacios como el G20 y el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

El canciller reconoció además el liderazgo de China como anfitriona de la próxima Cumbre de Líderes de APEC, que se llevará a cabo en noviembre en la ciudad de Shenzhen.

La agenda cultural también formó parte de la conversación. Velasco Álvarez destacó que los intercambios artísticos y culturales representan una oportunidad para profundizar el conocimiento mutuo entre mexicanos y chinos.

Como ejemplo, mencionó la exposición “On Top of the World Tree: Ancient Civilizations of the Americas”, instalada en el Museo de Shanghái, que reúne cerca de 3 mil piezas arqueológicas y artísticas provenientes de México.

Desde su apertura el pasado 8 de julio, la muestra ha recibido más de 200 mil visitantes, de acuerdo con la información presentada por la Cancillería.

En la reunión, Velasco Álvarez estuvo acompañado por Jesús Seade Kuri, embajador de México en China; Efraín Guadarrama Pérez, jefe de la Unidad de Proyección para la Diplomacia Política Exterior y Organización Interinstitucional de la SRE, y Sergio Kwiatek, jefe de Oficina del embajador y encargado de Asuntos Políticos de la Embajada.

Por parte de la delegación china participaron Cai Wei, ministro asistente de Relaciones Exteriores; el embajador Zhang Run, director general para América Latina y el Caribe, y Sun Yi, director general adjunto para América Latina y el Caribe.

El encuentro refrendó la intención de ambos gobiernos de mantener el diálogo político y ampliar la cooperación en sectores estratégicos, tanto en la relación bilateral como en los principales foros multilaterales.