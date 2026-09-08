Agosto de 2026 registra el menor promedio de homicidios durante administración de Sheinbaum

Marcela Figueroa Franco, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Camila Ayala Benabib)

Marcela Figueroa , titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, reportó una reducción de 53 por ciento en el promedio diario de homicidios dolosos entre septiembre de 2024 y agosto de 2026, al pasar de 86.9 a 40.8 casos diarios.

Con cifras consolidadas al 31 de agosto de 2026 y datos de las 32 fiscalías estatales, la funcionaria presentó el reporte de incidencia delictiva correspondiente a los primeros dos años de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum.

De acuerdo con el informe, el promedio diario de homicidios dolosos pasó de 86.9 casos en septiembre de 2024 a 40.8 en agosto de 2026, lo que representa una disminución de 53 por ciento, equivalente a 46 homicidios menos cada día.

Agosto de 2026 se convirtió, además, en el mes con el promedio diario de homicidios más bajo de toda la serie histórica presentada, correspondiente a los últimos 12 años.

El reporte también mostró la evolución de la tasa de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes durante los últimos cuatro sexenios.

Entre enero y agosto de 2026, siete entidades concentraron 49.3 por ciento de los homicidios dolosos registrados en el país: Guanajuato ocupó el primer lugar, con 8.5 por ciento del total nacional, seguido de Baja California, con 8.4 por ciento; Chihuahua, con 8 por ciento; Sinaloa, con 7.5 por ciento; Estado de México, con 6.1 por ciento; Guerrero, con 5.6 por ciento, y Morelos, con 5.3 por ciento.

Delitos de alto impacto disminuyen 39%

La reducción también se reflejó en el conjunto de los delitos de alto impacto. El promedio diario pasó de 636.6 casos al inicio de la administración a 391 en agosto de 2026, una disminución de 39 por ciento.

Al igual que en el caso de los homicidios, agosto registró el promedio diario más bajo de toda la serie analizada.

En particular, el robo de vehículo con violencia disminuyó 54 por ciento, al pasar de 149.1 casos diarios en septiembre de 2024 a 69.4 en agosto de 2026.

El balance de los primeros ocho meses de 2025 frente al mismo periodo de 2026 también reportó reducciones en distintos delitos de alto impacto.

El secuestro registró una disminución de 26.3 por ciento, mientras que las lesiones dolosas por disparo de arma de fuego bajaron 11.2 por ciento. El total de robos con violencia disminuyó 16.3 por ciento.

Asimismo, el feminicidio presentó una reducción de 5.2% y la extorsión disminuyó 2.8 por ciento.

Las autoridades atribuyeron los resultados a la implementación de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y a la coordinación permanente entre el Gabinete de Seguridad y los gobiernos estatales.