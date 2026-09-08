ANERPV reporta tendencia a la baja en el robo a transporte de carga en puebla

transporte de carga La Asociación Nacional de Empresas de Rastreo y Protección Vehicular reconoce acciones del gabinete de seguridad federal que ha permitido una reducción en el delito de robo al transporte de carga en el estado de Puebla (Crisanta Espinosa Aguilar)

Luis Enrique Villatoro, presidente de La Asociación Nacional de Empresas de Rastreo y Protección Vehicular (ANERPV), reconoció que en el estado de Puebla se registró una disminución en el número de robos al transporte de carga, lo cual atribuyó a las acciones de vigilancia y seguridad puestas en marcha por las acciones del gabinete de seguridad federal.

“El trabajo coordinado de las empresas de rastreo y protección vehicular con la Guardia Nacional, la Defensa y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, rinde frutos y permite avanzar en el combate al robo de unidades en dicha entidad”.

En este sentido, expresó su reconocimiento al Gobierno Federal por las recientes detenciones y desmantelamiento de grupos criminales, que alcanzan ya a siete alcaldes poblanos.

“Felicitamos al Gabinete de Seguridad: la Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad Federal y a todos los integrantes del Gabinete, por las recientes detenciones que incluyen a siete alcaldes poblanos, y por el consecuente desmantelamiento de organizaciones criminales que permiten reducir la incidencia de delitos en la zona”.

Señaló que el nivel de violencia con el que actúan las organizaciones delincuenciales exige trabajo permanente de la autoridad, ha permitido obtener resultados favorables para la reducción en la incidencia de robos al transporte de carga en dicha entidad, y que se ha visto reflejado con detenciones y desmantelamiento de grupos criminales en Puebla.

Sin embargo, abundó, no hay todavía una erradicación de los delitos que además son perpetrados con un elevado nivel de violencia por parte de las organizaciones delincuenciales, lo que exige un trabajo permanente de la autoridad.

Villatoro Martínez, indicó que los datos más recientes de la ANERPV revelan 133 casos reportados de robo a vehículos de carga en lo que va de este año en dicha región, lo que marca una tendencia a la baja en los delitos, gracias también, a la información que se comparte con las empresas de rastreo y protección vehicular que contribuyen con datos y sistemas de inteligencia conjuntos.

El presidente de ANERPV, indicó que con base en información de dicha asociación, los municipios de mayor riesgo han sido: Puebla y Esperanza, que en conjunto representan el 22% de los casos de robo a transporte de carga, seguidos en menor medida por Amozoc, Cuautlancingo, Acatzingo, Palmar de Bravo y Tepeyahualco.

ANERPV considera como un paso de gran importancia a la detención del grupo criminal que operaba en la región del municipio de Esperanza, del alcalde Isaac Rodríguez Ochoa y diversos integrantes de su administración pública, por estar presuntamente involucrados en actividades delincuenciales.