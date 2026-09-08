Sheinbaum defiende a la Nueva Escuela Mexicana... pese a bajos resultados en prueba PISA

Claudia Sheinbaum (Camila Ayala Benabib)

La presidenta Claudia Sheinbaum destacó los resultados obtenidos por México en la prueba PISA 2025 y resaltó el reconocimiento que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) hizo al sistema educativo nacional por su capacidad para mantener resultados en un contexto internacional marcado por retrocesos en diversos países.

Durante su conferencia matutina, la mandataria señaló que las evaluaciones estandarizadas internacionales deben interpretarse considerando las características y condiciones de cada país, ya que una misma prueba no refleja de igual manera la realidad de todos los sistemas educativos.

Sheinbaum subrayó que uno de los principales resultados para México se registró en el área de ciencias, donde los estudiantes mejoraron su desempeño respecto a la medición anterior.

Sheinbaum atribuye avances en ciencias a la Nueva Escuela Mexicana

La presidenta consideró que el incremento observado en ciencias está relacionado con el trabajo realizado a través del modelo de la Nueva Escuela Mexicana.

Añadió que, aunque México registró disminuciones en lectura, escritura y matemáticas, esos resultados forman parte de una tendencia observada también en numerosos países integrantes de la OCDE.

En el caso de lectura y escritura, indicó que la reducción fue menor que la registrada por varios países del organismo internacional y señaló que uno de los factores que podrían influir en este comportamiento es el creciente uso de plataformas digitales durante los procesos de aprendizaje.

OCDE destaca la resiliencia del sistema educativo mexicano

Sheinbaum compartió parte del mensaje emitido por el director de Educación y Competencias de la OCDE, quien reconoció la resiliencia del sistema educativo mexicano frente a los desafíos que enfrenta la educación a nivel global.

De acuerdo con el funcionario del organismo, México logró mantener un desempeño estable en ciencias desde la edición de 2022, mientras que otras naciones registraron retrocesos.

El representante de la OCDE señaló que, en un entorno internacional complejo, conservar los resultados puede representar un avance significativo.

PISA 2025 destaca la actitud de los estudiantes mexicanos

El análisis de la prueba PISA 2025 también identificó características positivas entre los estudiantes mexicanos de 15 años.

Según los resultados, los jóvenes muestran disposición para aprender cosas nuevas, curiosidad y perseverancia cuando enfrentan dificultades académicas.

Además, los estudiantes mexicanos reportaron una mayor percepción de que el tiempo que pasan en la escuela tiene sentido y propósito, en comparación con alumnos de otros países que participan en la evaluación de la OCDE.

Estos resultados, señaló la presidenta, forman parte de los elementos que deben considerarse para evaluar el desempeño del sistema educativo más allá de los puntajes obtenidos en cada área de conocimiento.