Segob reporta atención a 8.6 millones de personas mediante programas de prevención y bienestar

La secretaria de Goberación, Rosa Icela Rodríguez, informó que, durante los primeros dos años de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, 8.6 millones de personas han sido atendidas mediante trámites, servicios y programas de bienestar como parte de las acciones enfocadas en atender las causas de la violencia.

A través de las Ferias de Paz, las instituciones acercan trámites y servicios directamente a las comunidades, incluyendo la regularización de documentos de identidad como la CURP y actas de nacimiento.

Por su parte, el Tianguis del Bienestar ha beneficiado a cerca de 446 mil personas en 35 municipios y 830 localidades, mediante la entrega gratuita de más de 3.5 millones de artículos nuevos de primera necesidad que fueron decomisados en aduanas.

Durante la última semana, el programa llegó a las localidades de San Jerónimo, Palantla, Nuevo Amanecer, Jicotlán y Tula, en el municipio de Chilapa, Guerrero.

En materia de prevención de la violencia, el Segob también mantiene los programas de desarme y de intercambio de juguetes bélicos por juguetes educativos. Desde el 1 de octubre de 2024 se han canjeado 13 mil 157 armas de fuego por dinero en efectivo, de manera anónima.

Educación y empleo para las juventudes

Rosa Icela señaló que una de las prioridades de la estrategia es evitar que los jóvenes sean incorporados por grupos delictivos mediante la generación de alternativas educativas y laborales.

Como parte de Jóvenes Transformando México, se construyen, amplían y transforman planteles de educación media superior, con una meta de generar espacios para 400 mil jóvenes.

Asimismo, ya se encuentran en marcha las obras de los primeros 60 Centros México Imparable, espacios gratuitos destinados a promover el deporte, la cultura y la salud mental. En 34 de estos centros se han realizado asambleas informativas con la participación de más de 19 mil personas.

El programa Jóvenes Unen al Barrio también fue ampliado a municipios prioritarios, con actividades comunitarias, educativas, deportivas y culturales orientadas a ofrecer nuevas oportunidades a las juventudes.

Por otra parte, Jóvenes Construyendo el Futuro registra más de 416 mil jóvenes incorporados a procesos de capacitación y formación práctica para desarrollar competencias técnicas y profesionales que faciliten su incorporación al mercado laboral.

Deporte y cultura como herramientas de prevención

Las acciones de prevención también incluyen actividades deportivas y culturales como el programa Boxeando por la Paz, que cuenta ya con más de 31 mil niñas, niños, adolescentes y jóvenes inscritos, quienes reciben formación en esta disciplina de manera gratuita.

El Instituto Mexicano de la Juventud, por su parte, desarrolla tequios, murales y actividades culturales y deportivas en diferentes regiones del país. Además, se han conformado 1,837 comités de Jóvenes por la Transformación.

Las autoridades convocaron también a participar en la Jornada Nacional de Jóvenes por la Patria y la Transformación, programada para el próximo 23 de septiembre.

En el ámbito cultural, la Secretaría de Cultura mantiene el Circuito Nacional de Festivales por la Paz, con actividades artísticas en diferentes entidades. También se anunció la final del concurso México Canta, que se realizará en el Auditorio Nacional.